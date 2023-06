Norbert Lammert in Hessen: „Demokratie braucht Demokraten“

Von: Hanning Voigts

Norbert Lammert bei seiner Rede im hessischen Landtag. Foto: Hessischer Landtag © Hessischer Landtag

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert ruft als Gastredner im hessischen Landtag zur Verteidigung der Demokratie auf. Demokratische Verhältnisse seien immer bedroht.

Der langjährige Bundestagspräsident und CDU-Politiker Norbert Lammert hat im hessischen Landtag dazu aufgerufen, Demokratie und Rechtsstaat entschieden gegen Bedrohungen von innen zu verteidigen. „Demokratie braucht Demokraten – dieser Satz ist ebenso simpel wie fundamental“, sagte der 74-Jährige bei einer Rede im hessischen Landesparlament. Dort wurde am Dienstag bei einer Feierstunde an das 175. Jubiläum des Zusammentretens der ersten deutschen Nationalversammlung am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche erinnert.

Demokratische Verhältnisse seien keinesfalls der „Normalfall“, weder in der deutschen Geschichte noch aktuell, wenn man sich bewusst mache, dass nur zwei Dutzend von fast 200 Staaten auf der Welt stabile Demokratien seien, sagte Lammert.

Hessen: Demokratie ist nicht selbstverständlich

Demokratien seien stets bedroht, wie sich an der Wahl autoritärer Regierungen in Europa, aber auch am Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 zeige. „Es gibt keine Überlebensgarantie, es gibt auch keinen Denkmalsschutz für politische Systeme“, formulierte der CDU-Politiker.

Für das Fortbestehen einer Demokratie sei es unabdingbar, dass die Mehrheit der Bürger:innen den Fortbestand der demokratischen Verfassung wichtiger fänden als die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen. „Das ist unser Land, unsere Verfassung, unsere Demokratie, unsere Verantwortung – in jeder Generation neu“, sagte Lammert.

Hessen: Eine erfolgreich gescheiterte Revolution

In Bezug auf die letztlich gescheiterte Nationalversammlung in der Paulskirche sagte Lammert, vielleicht sei „eine Revolution nie erfolgreicher gescheitert“ als die von 1848 und 1849.

Das Ziel eines demokratischen Nationalstaates sei zwar verfehlt worden, die in Frankfurt verabschiedete Reichsverfassung habe aber Vorbildfunktion für das Grundgesetz von 1949 gehabt. Überhaupt gebe es eine zwar vielfach gebrochene, aber dennoch eindrückliche Demokratie- und Verfassungsgeschichte in Deutschland, für die nicht nur die Paulskirche, sondern etwa auch das Wartburgfest oder das Hambacher Fest stünden, sagte Lammert.

Hessen: Andere Meinungen aushalten lernen

Es sei wichtig, stärker an diese Traditionslinien zu erinnern. „Es gibt Hunderte Wilhelm-Straßen in Deutschland“, formulierte Lammert, überall im Land stünden Bismarck-Denkmäler. Viel zu wenige Plätze und Straßen erinnerten an Revolutionäre von 1848 wie Robert Blum oder Heinrich von Gagern.

In Bezug auf die Gegenwart sagte Lammert, es sei problematisch, dass immer mehr Menschen nur ihre eigene Meinung als wahr akzeptierten. Die Bürger:innen seien teils unfähig, „sich gegenseitig auszuhalten“. Mit Blick auf die Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“ sagte Lammert, wer zur Durchsetzung seiner Ziele Straftaten begehe, delegitimiere auch sehr ehrenwerte Absichten. (Hanning Voigts)