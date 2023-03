Noch ist nichts entschieden

Von: Hanning Voigts

Kann sich über gute Werte für seine CDU freuen: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Foto: dpa © dpa

Eine neue Umfrage des Hessischen Rundfunks sieht die CDU fast uneinholbar weit vorne. Aber eine Umfrage ist noch kein Wahlergebnis. Der Kommentar.

In der hessischen Staatskanzlei dürfte die Stimmung am Dienstag bestens gewesen sein. Im neuesten „Hessentrend“, der detailliertesten Wahlumfrage im Land, steht die Partei von Ministerpräsident Boris Rhein fast uneinholbar an der Spitze. Die Grünen, die schon lange von einem „Dreikampf“ um den Wahlsieg reden, folgen mit satten zehn Prozentpunkten Abstand, die SPD ist noch weiter abgeschlagen.

Ist die Landtagswahl am 8. Oktober also praktisch schon entschieden? Ist die Frage nur noch, ob die CDU wie bisher mit den Grünen weiterregiert oder zur SPD als Juniorpartner wechselt? Nein, für solche Schlüsse ist es definitiv noch zu früh.

Hessen: Nancy Faeser hat ihren Wahlkampf noch gar nicht begonnen

Denn erstens ist eine Umfrage nur eine Umfrage, in der letzten Zeit haben Wahlergebnisse oft überrascht. Zweitens hat der Wahlkampf noch nicht einmal richtig begonnen, gerade Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist bisher kaum als Spitzenkandidatin sichtbar gewesen. Und auch thematisch ist noch offen, was die heißen Wahlkampfthemen werden und wer davon profitiert.

Und drittens gibt es auch machttaktisch noch sehr viele Unwägbarkeiten: Je nachdem, ob Linke und FDP es in den Landtag schaffen oder nicht, könnten auch andere Koalitionen möglich werden, etwa eine von Grünen oder SPD angeführte Ampel. Neben Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir hat also auch Boris Rhein allen Grund, sich bis Oktober richtig ins Zeug zu legen. (Hanning Voigts)