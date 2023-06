Nicht willkommen

Von: Jutta Rippegather

Es besteht ein öffentliches Interesse, Pflegekräften Aufenthalt zu gewähren. Wir brauchen diese Menschen dringend.

Das ist Deutschland. Bundespolitiker touren durch die ganze Welt, um ausländische Pflegekräfte zu gewinnen. Und vor Ort überbieten sich die Behörden darin, möglichst viele Hürden aufzubauen. Warum kann Hessen keinen Erlass an die Ausländerbehörden schreiben, in dem das steht, was alle, wirklich alle, wissen? Es besteht ein öffentliches Interesse, Pflegekräften Aufenthalt zu gewähren. Wir brauchen diese Menschen dringend, damit unser Sozialsystem nicht kollabiert.

Dabei geht es nicht darum, jeden oder jede zu halten. Doch wer schon die einjährige Ausbildung als Hilfskraft durchlaufen hat, ist ebenso wichtig wie die Fachkraft, die nach drei Jahren ihr Examen macht. Pflegearbeit ist Teamarbeit. Und Heimleitungen haben Wichtigeres zu tun, als sich mit Behörden herumzuschlagen, ob ihre tüchtige Kraft, in deren Ausbildung und Rekrutierung das Heim viel Geld gesteckt hat, bleiben darf.

Wenn dieser Zustand bleibt, können SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil und Co. sich ihre Reisen sparen. Eine Willkommenskultur gibt es hier nicht. Das spricht sich schnell ’rum.