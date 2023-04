Neuer Wohlfahrtsindex für Hessen ungenügend? Die Kritik lautet: „Armut nicht thematisiert“

Von: Peter Hanack

Bis 2036 könnte jeder fünfte Rentner im Alter von Armut betroffen sein.

Liga der freien Wohlfahrtspflege kritisiert den neuen Regionalen Wohlfahrtsindex für Hessen

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege, ein Zusammenschluss der sechs großen Wohlfahrtsverbände in Hessen, hat den neuen so genannten Regionalen Wohlfahrtsindex (RWI) der schwarz-grünen Landesregierung kritisiert. Dieser sei vor allem ein Instrument „öffentlichkeitswirksamer Politik“, heißt es in einer Mitteilung der Liga vom Donnerstag.

Laut Index, den Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) Anfang der Woche vorgestellt hatte, habe sich die Lebensqualität der Hessen und Hessinnen besser entwickelt als im Rest Deutschlands. Nicht dabei berücksichtigt werde allerdings, so Liga-Vorstandsvorsitzender Carsten Tag, dass die Armut im Land zugenommen habe.

Fast jeder Fünfte in Hessen arm

Zwar begrüße man, dass der neue Index neben wirtschaftlichen Faktoren auch soziale und ökologische Komponenten einbeziehe. Armut als wesentliches soziales Problem aber werde dabei ausgeblendet, monierte Tag. 2021 seien 18,5 Prozent der Menschen in Hessen, als fast jeder Fünfte, von Armut betroffen gewesen. Dies im regionalen Wohlfahrtsindex nicht zu thematisieren, sei „ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen“.

Der RWI bildet nach dem Vorbild des Nationalen Wohlfahrtsindex (NWI) die Entwicklung Hessens in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht ab. Dazu wurden 21 Komponenten her-angezogen, die wohlfahrtsmehrend oder -mindernd sein können, unter anderem etwa Bildung, ehrenamtliche Arbeit, Biodiversität, Verkehrsunfälle oder auch Lärm und Emissionen von Treibhausgasen.

