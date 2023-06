Neue Studie: Mietbelastung in Hessen steigt

Von: Hanning Voigts

Die Linkspartei will, dass in Hessen 10 000 Sozialwohnungen pro Jahr gebaut werden. Foto: dpa © dpa

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht eine Studie zum Wohnungsmarkt in Hessen. Die Linkspartei fordert die Landesregierung zu einer anderen Wohnungspolitik auf.

Die Fraktion der Linkspartei im hessischen Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, mit mehr Entschlossenheit gegen die Krise am Wohnungsmarkt vorzugehen. „Die Hessinnen und Hessen müssen immer mehr ihres verfügbaren Einkommens für die Miete ausgeben“, sagte Jan Schalauske, Fraktionschef der Linken, der Frankfurter Rundschau. „Die Miete frisst das Einkommen auf.“ Das Land müsse alle Möglichkeiten des Mieterschutzes nutzen und eine „viel aktivere Wohnungspolitik“ betreiben.

Schalauske äußerte sich am Mittwoch anlässlich der Vorstellung einer neuen Studie der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Wohnungsmarkt in Hessen. Dem 70-seitigen Papier zufolge sind die Bruttokaltmieten allein zwischen 2014 und 2018 um 23 Prozent gestiegen, im vergangenen Jahr mussten hessische Haushalte im Durchschnitt 31,4 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden. Für einkommensschwache Haushalte ist diese Mietbelastungsquote dabei noch höher: In Frankfurt verwenden Haushalte, die nur 60 Prozent eines Durchschnittseinkommens haben, bis zu 45,6 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen.

Hessen: Der Markt löst das Problem nicht

Frei finanzierter Wohnungsbau könne diese strukturellen Probleme nicht lösen, da er dem Markt vor allem teure Wohnungen hinzufüge, so die Autor:innen der Studie. Der Bestand an Sozialwohnungen sei zwar seit 2020 gestoppt, das aber auf einem „historischen Tiefpunkt“ von landesweit nur rund 82 200 Wohneinheiten.

Jan Schalauske sagte der FR, das Land sollte mehr Gegenden in Hessen als „angespannte Wohnungsmärkte“ ausweisen und etwa über die „Nassauische Heimstätte“ 10 000 Sozialwohnungen im Jahr bauen. „Der Markt regelt es nicht“, betonte Schalauske. Es brauche rasch mehr politische Initiative. (Hanning Voigts)

Die ganze Studie findet man hier im Internet.