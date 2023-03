GEW-Experte kritisiert: Neue Regeln fürs Abitur „sind nur Scheinobjektivierungen“

Von: Peter Hanack

Teilen

Stefan Edelmann erklärt, warum die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen mehr statt weniger Flexibilität beim Abitur fordert. Und was wirklich nötig ist.

Herr Edelmann, ist es gerecht, wenn Schüler und Schülerinnen in Thüringen im Schnitt eine Abiturnote von 2,04 erreichen, in Schleswig-Holstein 2,42 und in Hessen eine 2,23?

Die Frage nach der Gerechtigkeit ist sehr komplex. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Wir können jedenfalls feststellen, dass die Durchschnittsnoten unterschiedlich sind, mehr nicht. Warum das so ist, ist schwer zu sagen.

Man möchte auf Bundesländerebene die Noten vergleichbarer machen. Dazu haben die Kultusminister und -ministerinnen eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Was haben Sie dagegen einzuwenden?

Ob durch die nun gefassten Beschlüsse zur Zahl der verbindlichen Grund- und Leistungskurse oder der Klausuren tatsächlich die Vergleichbarkeit erhöht wird, ist doch sehr zweifelhaft. Das ändert nichts an den sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen vor Ort. Es wird an der Normsetzung geschraubt, das sind nur Scheinobjektivierungen.

Halten Sie Vergleichbarkeit für nötig?

Natürlich muss diese angestrebt werden. Da gehört aber viel mehr dazu, als zu vergleichen, wer welche Prüfungen oder Kurse wie abgeschlossen hat.

Neue Regeln für die gymnasiale Oberstufe

Die Kultusministerkonferenz der Länder hat eine Angleichung der strukturellen Rahmenbedingungen für die gymnasiale Oberstufe in den 16 Bundesländern beschlossen.

Die Regeln gelten von 2027 an und damit für die Abiturjahrgänge ab 2030.

Wesentliche Änderungen sind:

Leistungskurse kann es zwei oder drei geben, bisher waren bis zu vier möglich. In Hessen sind es schon heute zwei.

Grundkurse: 40 sind verpflichtend zu belegen, davon müssen 36 in die Abiturwertung eingebracht werden, bislang sind es 32 bis 40. In Hessen müssen vom nächsten Schuljahr an 36 statt bisher 34 Kurse in der Qualifikationsphase belegt werden.

Klausuren sollen ein bis zwei je Halbjahr in Leistungskursen und in einigen Grundkursen geschrieben werden. Das gilt in Hessen schon heute.

Gesellschaftswissenschaftliche Fächer müssen sechs Halbjahre (statt vier) belegt werden, das gilt in Hessen bereits.

Naturwissenschaftliche Fächer müssen in den Grundkursen dreistündig unterrichtet werden. Das ist in Hessen bereits der Fall. pgh