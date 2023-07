Nach Krawallen rund um Eritrea-Festival: Messe wehrt sich gegen Kritik – und lässt erneute Vermietung offen

Nach den Krawallen rund um das Eritrea-Festival lässt der Geschäftsführer der privaten Messe GmbH die offen, ob die Hessenhallen für die Veranstaltung auch im nächsten Jahr vermietet werden.

Gießen – Die private Messe GmbH hat jetzt auf die Forderung von Stadtpolitik und heimischen Unternehmern reagiert, die Hessenhallen zukünftig nicht mehr für das Eritrea-Festival zu vermieten. Am 8. Juni war es zu schweren Krawallen von Gegnern der vom Verein »Zentralrat der Eritreer« organisierten Veranstaltung gekommen. Dabei wurden fast 30 Polizisten verletzt; Geschäfte und Unternehmen berichteten von Umsatzeinbußen.

Messe-Geschäftsführer Roland Zwerenz wehrt sich in einer als »Interview« deklarierten Presseerklärung gegen die Kritik gegen sein Unternehmen, zeigt mit dem Finger auf die Grünen und regt eine Mediation an, die den Prozess, ob das Festival auch im nächsten Jahr wieder stattfinden kann, rechtlich begleiten soll.

Seit 2011 findet das Eritrea-Festival in Gießen statt - pandemiebedingt mit Ausnahme der Jahre 2020 und 2021. Schon früh gab es in Gießen Debatten um das als Kulturveranstaltung deklarierte Festival; 2012 erklärte das Stadtparlament das Festival für unerwünscht. Der »Zentralrat der Eritreer« hatte jüngst wieder betont, das Festival sei »eine kulturelle Veranstaltung, die die eritreische Kultur und Traditionen feiert«. Gegnern halten es für die »Propaganda-Veranstaltung einer Diktatur«, das eine wichtige Einnahmequelle für das autoritäre Regime sei.

Am zweiten Juli-Wochenende wird das Festival in den Hessenhallen polizeilich geschützt. Auf dem Gelände bleibt es friedlich. © Kays Al-Khanak

Zwerenz teilt mit, dass das Festival viele Jahre ohne größere Probleme abgelaufen sei. Ganz richtig ist diese Aussage nicht: Denn 2012 war es am Rande des Festivals zu Handgreiflichkeiten gekommen. Verantwortlich dafür war eine Gruppe von Veranstaltungsgegnern aus der Schweiz, die zusammen mit 200 anderen Personen demonstriert hatte.

2022 sei das Fest in Gießen »völlig ruhig« und »ohne Gegendemonstration« über die Bühne gegangen; einer Fortsetzung auch in diesem Jahr habe nichts im Wege gestanden, wird Zwerenz zitiert. Erst Wochen nach dem 2022er-Festival sei es bei einem vom eritreischen Konsulat organisierten Konzert zu Ausschreitungen gekommen.

Die Schuld daran gibt Zwerenz unter anderem dem Stadtverordneten Klaus-Dieter Grothe (Grüne). Weder Grothe noch Ordnungsdezernent Alexander Wright (Grüne) hätten ihn informiert, dass bei diesem Konzert ein »Chefpropagandist des Regimes« auftreten solle. »Wenn das Konzert ein Auftritt eines Agitators für Gewalt sein sollte, hätte es verboten werden müssen«, sagt Zwerenz.

Stehe ein solches Problem an, müsse die Stadt die Messe einbeziehen. Zwerenz meint, es sei »ein Dammbruch« gewesen, dass die Absage nach der Eskalation unter anderem von Grothe als »Sieg der Demokratie« gefeiert wurde und dies keine Konsequenzen gehabt hätte. »Damit wurde ein Signal gesendet, dass man mit Gewalt Ziele erreichen kann.« Er habe die Forderung der Politik vermisst, die Gewalttäter und deren geistige Hintermänner zu stellen. Zwerenz lässt unerwähnt, dass der Angriff auf das Veranstaltungsgelände über Fraktionsgrenzen hinweg und auch von der Stadt verurteilt worden war.

Der Geschäftsführer räumt ein, dass das Regime in Eritrea »keinesfalls unterstützenswert« sei. Er sagt aber auch, dass man vorsichtig sein sollte, »jeden Besucher als Unterstützer des Diktators anzusehen«. Die Gäste hätten »verschiedenste Motive«, das Fest zu besuchen. Auch gibt Zwerenz zu, von der Polizei über die Gewaltandrohung an das diesjährige Festival informiert worden zu sein. »Es gab Aussagen wie ›keiner käme lebend vom Festival‹. Wir waren gewarnt. Der Veranstalter wollte dennoch durchführen.«

Ob das Festival auch in 2024 in den Hessenhallen stattfinden wird, lässt Zwerenz offen. »Die Entscheidung wird ein schwieriger Prozess, der durch einen Mediator und rechtlich begleitet werden sollte. Ich möchte eine Lösung finden, die vor Gericht hält und die der Gewalt keinen Vorschub leistet.« Da sei zunächst der Veranstalter gefragt, dann die Stadt. »Wir sind in der schwierigsten Lage und sitzen zwischen den Stühlen.«

Ein »simples Verbot« sei keine Lösung. »Man käme auch nicht an der Feststellung des Verwaltungsgerichts vorbei, dass ein Verbot »nicht gerechtfertigt« war. »Wir führen keine moralische Beurteilung durch und halten uns an Recht und Gesetz, das wird uns jetzt vorgeworfen.« Zur deutlichen Kritik von BID-Seltersweg-Vorsitzenden Heinz-Jörg Ebert, es sei fraglich, ob die Messe ihrer Verantwortung für die Stadt bewusst sei, sagt Zwerenz: Es werde »wie selbstverständlich von uns bewusste Diskriminierung« gefordert, »obwohl es keinen rechtlichen Anlass dafür gibt. Wir sollen ein Schild raushängen, ›ihr könnt hier nicht mieten‹. Wenn das sein Schuhladen machen würde, ›kein Verkauf an: …‹, wären wir zurück in dunklen Zeiten.«

Die Messe argumentiert, sie sei »verpflichtet, diskriminierungsfrei« zu vermieten«, solange es kein behördliches Verbot von Events gebe, wie es in einer früheren Antwort auf eine Anfrage dieser Redaktion hieß. Dies ist juristisch jedoch umstritten. Auf Anfrage dieser Zeitung äußern sich mehrere Fachanwälte kritisch. Die Messe GmbH könne entscheiden, an wen sie vermiete - und an wen nicht, lautet der Tenor. Es greife die Vertragsfreiheit. Auch könne ein Mietgesuch abgelehnt werden, wenn die Substanz des Veranstaltungsortes, also das Gebäude und die Infrastruktur, beschädigt werden könnte.

Zwerenz räumt ein, dass man durch »die herangetragene Gewalt der Störer« eine Sondersituation habe, auf »die wir angemessen reagieren« müssen. »Der innereritreische Konflikt darf nicht in Deutschland ausgetragen werden. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten.«