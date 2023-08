Mit 18 via App zur Kunst

Von: Meike Kolodziejczyk

Illustre Runde an den Wänden der Opelvillen in Rüsselsheim: Eminem, Britney Spears, Abba und hinten Juliane Werding auf dem Motorrad. © Kunst- und Kulturstiftung Opelvi

Musik, Bücher, Kino: Auch in Hessen wird der Kulturpass rege eingesetzt und viel gelobt. Doch es gibt auch Kritik daran.

Verzerrte Gitarren dröhnen aus dem Keller. Wer den Proberaum betreten will, sollte einen triftigen Grund parat haben. 200 Euro für Kulturgenüsse zum Beispiel. Was sie sich für das Geld holen würden? Tickets für Rockkonzerte natürlich. Oder CDs. Ein Buch vielleicht. Ach, Instrumente sind auch drin? Feine Sache, dieser Kulturpass, meinen Yoshua und Martin. Blöd nur, dass die beiden Teenager noch nichts davon haben. Bis sie volljährig werden, dauert es noch eine Weile. „Echt jetzt?“ Kopfschüttelnd drehen sie die Verstärker wieder auf.

Seit Mitte Juni können sich junge Menschen, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, für den Kulturpass anmelden. Sie erhalten dann ein Budget von 200 Euro, das sie über eine App einlösen können. Die Veranstalter, Läden und Anbieter müssen sich ihrerseits anmelden und angeben, welche Teile ihres Programms sie für den Kulturpass bereitstellen – und das haben auch in Hessen einige getan. Das Lob ist groß, doch es gibt auch Kritik.

„Super“, lautet das Urteil von Beate Kemfert, Leiterin und Kuratorin der Opelvillen in Rüsselsheim. „Als wir davon erfahren haben, haben wir uns sofort registriert.“ Das Museum wolle allen offenstehen und alle Altersgruppen ansprechen, der Kulturpass sei dafür eine gute Ergänzung. Denn Minderjährige können die Opelvillen ohnehin kostenlos besuchen, 18-Jährige zahlen einen ermäßigten Eintritt. Speziell und exklusiv für Letztgenannte steht nun die erste „Kulturpass-Veranstaltung“ auf dem Programm: Mit einer multimedialen Führung geht es am Freitagabend, 18. August, durch die Ausstellung „Bravo-Starschnitte. Eine Sammlung von Legenden“, Cocktail im Anschluss inklusive.

Die überregional beachtete Schau sei „eine herrliche Zeitreise“, sagt Kemfert. Und zwar nicht nur für diejenigen, die sich einst Woche für Woche die „Bravo“ kauften, um sich die Beatles, Alice Cooper, Nena oder die New Kids on the Block ins Zimmer zu tapezieren. Als letztes Puzzle im Lebensgrößeformat veröffentlichte das Jugendmagazin Michael „Bully“ Herbig. Das war 2004. Im Jahr darauf wurden die geboren, die nun via Kulturpass die Starschnitte bestaunen dürfen.

„Die heute 18-Jährigen gehören zu der Generation, die besonders gelitten hat unter der Corona-Pandemie“, sagt Beate Kemfert. Viele hätten Theater, Konzerte, Kino gerade erst richtig kennengelernt, für sie sei der Pass eine tolle Chance und ein Anreiz, auch mal ein Museum zu besuchen, das sie sonst nicht sofort auf dem Schirm hätten. „Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wie unsere erste Veranstaltung angenommen wird.“ Weitere Kulturpass-Events sollen folgen.

Was den Umsatz betrifft, stehen nach einer ersten Bilanz Konzerttickets an vorderster Stelle. Doch gerade im Veranstaltungssektor hapert es noch an der Umsetzung des Passes. Laut dem Bundesverband der Musikspielstätten, LiveKomm, dem viele Clubs im Rhein-Main-Gebiet angehören, bietet bisher nur etwa die Hälfte seiner Mitglieder Konzerte für den Kulturpass an, obwohl das einer Umfrage im Mai zufolge noch 69 Prozent vorhatten. Die Registrierung sei kompliziert und zeitaufwendig, lautet der Hauptkritikpunkt. Buchungen laufen daher meist über Ticketanbieter wie den Marktführer CTS-Eventim, der direkt in die App eingebunden ist.

Auch die Präsenz der Darmstädter Centralstation beim Kulturpass wird nach deren Angaben derzeit wesentlich gesteuert von Frankfurt-Ticket Rhein-Main, was unter anderem an technischen Problemen liege. Das Haus sei jedoch bestrebt, diesen Prozess künftig selbst zu koordinieren. „Wir sehen im Kulturpass großes Potenzial und begrüßen die Idee, verstärkt junges Publikum für Kultur zu begeistern“, teilt Sprecherin Carla Schweizer auf FR-Anfrage mit. Bisher sei nur „ein Querschnitt“ des Programms der Centralstation eingestellt, hauptsächlich größere Acts aus Livemusik und Comedy. „Gerne möchten wir das Angebot um weitere Veranstaltungen und Genres erweitern und beispielsweise Lesungen mit aufnehmen.“

Apropos Lesen: Bücher und Comics sind ebenfalls sehr gefragt – und die Branche hat schnell reagiert. Nach kurzer Zeit hätten sich 1700 Buchhandlungen bundesweit für den Kulturpass registriert, „große wie kleine“, sagt Thomas Koch, Sprecher des in Frankfurt sitzenden Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. „Die Rückmeldungen, die wir erhalten, sind sehr gut.“ Etliche Läden hätten berichtet, schon neue junge Kund:innen gewonnen zu haben. Genaue Zahlen, etwa für Hessen, lägen leider noch nicht vor. Der Kulturpass sei ein „zeitgemäßer Ansatz, um junge Erwachsene wieder stärker für Kulturangebote vor Ort zu begeistern“, sagt Koch. „Eine Verstetigung und Ausweitung des Angebots auf weitere Altersgruppen würden wir sehr begrüßen.“

Die Frankfurter Oper, die momentan wie viele Bühnen in der Sommerpause weilt, hat ihr komplettes Programm für den Kulturpass freigeschaltet. Gleiches haben die Frankfurter Arthouse-Kinos „Cinéma“, „Eldorado“ und „Harmonie“ getan. „Wir waren mit als Erste dabei, weil wir den Kulturpass grundsätzlich für eine gute Idee halten“, sagt Harmonie-Leiter Dimitrios Charistes im Sinne des gesamten Teams. Die 18-Jährigen nutzten diese Möglichkeit, „aber nicht in der Masse, wie wir das erwartet haben“. Was wohl auch daran liege, dass Teenager nicht zum Stammpublikum der drei Programmkinos gehörten. Wenn der Kulturpass eingelöst werde, dann meist für aktuelle Blockbuster wie „Barbie“.

In dieser Sparte haben eindeutig die großen Kinocenter die Nase vorne. Und auch die sind beim Kulturpass „natürlich mit von der Partie“, frohlockt Frank Thomsen, Generalmanager der Cinemaxx-Kette, die zum Beispiel in Offenbach vertreten ist. „Wir sehen hierin für die Kulturbranche eine große Chance der Sichtbarkeit und der Interaktion mit den jungen Erwachsenen und dem jungen Zielpublikum.“

Derweil erhoffen sich die Arthouse-Kinos vom Kulturpass Unterstützung für die coronagebeutelte Kulturszene. Und dass er einen neuen Zugang zu Kultur ermöglicht, auch und besonders für Heranwachsende aus weniger wohlhabenden Familien. Doch die schöne Theorie drohe im Detail in der Praxis zu scheitern, fürchtet Charistes. Anstatt auf eine vielfältige „kulturelle Entdeckungstour“ zu gehen, wie es sich die Bundesregierung vorstellt, verleite das in sich nicht weiter beschränkte Budget von 200 Euro dazu, es für wenige teure Dinge zu verwenden. So profitierten vor allem „hochpreisige Großveranstaltungen“. Zudem berge die App technische Probleme und sei unübersichtlich, manche Instanzen und Angebote seien nur schwer oder überhaupt nicht zu finden.

Doch das Projekt ist schließlich noch in seiner Pilotphase, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) als „großen Erfolg“ wertet. Jüngst hat sie daher in Aussicht gestellt, den Kulturpass nicht nur zu verlängern, sondern sogar auf 15- bis 17-Jährige auszuweiten. Klingt in den Ohren von Yoshua und Martin wie ein kostenloses Rockfestival. Vielleicht ja schon im nächsten Sommer.

