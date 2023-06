Minister versichert: „Der Hessentag ist immer ein Gewinn“

Von: Peter Hanack

Minister Axel Wintermeyer widerspricht der Kritik am zehntägigen Landesfest. Würde man nur drei Tage feiern, wäre das auch nicht billiger, sagt er. Ein Interview von Peter Hanack

Rund 400 000 Menschen haben den Hessentag in Pfungstadt besucht, deutlich weniger als erwartet. Lohnt sich der Aufwand für das zehntägige Landesfest? Wir haben darüber mit Axel Wintermeyer (CDU) gesprochen, der als Chef der Staatskanzlei auf Seiten der Landesregierung für den Hessentag zuständig ist.

Herr Wintermeyer, was war für Sie das Schönste am Hessentag in Pfungstadt? Schließlich waren Sie an acht von zehn Tagen dort.

Für mich war das Schönste die Stimmung. Das war nach drei Jahren Pause der erste Hessentag nach Corona, und die Laune der Menschen war besonders gut, und die Bereitschaft, miteinander zu kommunizieren, ebenfalls. Und natürlich war auch der Besuch am Abend im Weindorf bei einer Weinschorle wunderbar, nachdem man den ganzen Tag über gearbeitet und geschwitzt hat.

Was haben Sie dort an echt Hessischem gesehen?

Das Wichtigste ist, dass dort Menschen zusammenkommen, dass Tradition und Moderne sich treffen. Die Landesausstellung, die naturgemäß Hessen in seinen vielen Facetten zeigt, hat mehr als 250 000 Besucher und Besucherinnen gehabt, das ist schon besonders. Der Hessentag ist eine große Hessenmesse, ein Treffpunkt für Menschen aus allen Landesteilen, und keine Landesparty, wie es von Kritikern oft dargestellt wird.

Muss das ganze zehn Tage dauern? Andere Bundesländer schaffen ihr Landesfest auch in drei Tagen.

Der Hessentag dauert zehn Tage, das ist schon seit Jahrzehnten so, und wir halten das auch für richtig. Diese zehn Tage bringen einen großen Imagegewinn für die Hessentagsstädte. Was die Kosten angeht: Auch ein Hessentag, der auf drei Tage reduziert werden würde, würde kaum Geld sparen. Die Zelte und die Infrastruktur müssen ja dennoch aufgebaut werden. Und wenn man etwas an Personalausgaben einsparen kann, dann macht man auf der anderen Seite auch weniger Umsatz und hat weniger Einnahmen. Außerdem würden Sponsoren geringere Beiträge leisten.

Pfungstadt musste seinen Etat kurzfristig aufstocken von 8,7 auf 10,6 Millionen Euro, sonst wäre der Hessentag geplatzt. Und der organisatorische und personelle Aufwand ist erheblich. 50 Mitarbeitende der Stadtverwaltung waren drei Jahre mit den Vorbereitungen befasst, es brauchte unzählige Sicherheitskräfte, 800 Ehrenamtliche. Haben Sie denn für die nächsten Hessentage überhaupt noch Interessenten?

Ein Hessentag ist immer ein Gewinn für die Ausrichterstadt, egal wie große diese ist. Das Interesse ist in der Tat so hoch wie nie, das geht über das Jahr 2030 hinaus.

Das Land gibt 6,5 Millionen Euro an Investitionskostenzuschuss dazu, zwei Millionen für den Betrieb des Landesfestes selbst. In Pfungstadt geht fast die Hälfte dieses Investitionszuschusses in die Sanierung einer Turnhalle im Stadtteil Eschollbrücken, und 150 000 Euro sind für die Erneuerung einer Mobilitätsstation am Bahnhof vorgesehen, auch ein Hallenbadbau soll profitieren. Da ist der inhaltliche Zusammenhang mit einem Hessentag doch eher schwach. Diese Zuschüsse könnte das Land doch auch ohne Hessentag den Kommunen zukommen lassen.

Das haben Sie richtig dargelegt, mit diesem Geld wird kein Freibier finanziert, sondern Investitionen werden getätigt, die in Zukunft auch hätten bezahlt werden müssen. Durch den Hessentag ist das dann aber schon früher möglich. Das ist natürlich ein Vorteil, den Kommunen gerne in Anspruch nehmen.

400 000 Menschen waren dort, das sind viele, aber doch ein Drittel weniger als erwartetet, und das nach drei Jahren Corona-Pause. Ist das nicht enttäuschend, bei all dem Aufwand?

Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn die Stimmung nicht gut gewesen wäre. Spätestens ab Dienstag war es recht heiß, vielleicht waren auch deshalb gerade etwas weniger ältere Besucher und Besucherinnen in Pfungstadt als gedacht. Für den Spirit des Hessentages ist es aber nicht entscheidend, ob 100 000 oder 200 000 Menschen mehr gekommen wären. Wir haben immer noch eine postpandemische Zeit. Rock am Ring hatte auch ein Viertel weniger Besucher, obwohl es mehrere Jahre nicht stattgefunden hatte. Es gibt da noch eine gewisse Zurückhaltung, die muss man einkalkulieren.

Sehen Sie noch Änderungsbedarf?

Ich bin überzeugt: Wir werden sicher viele schöne Hessentage erleben. Und natürlich werden wir wie immer mit den ausrichtenden Städten besprechen, was man anders und besser machen kann. Schließlich lernen die Hessentagsstädte voneinander.

Axel Wintermeyer (63) leitet seit 2010 die Staatskanzlei. Der CDU-Politiker gehört seit 1999 dem Hessischen Landtag an. © Hessische Staatskanzlei