Mehr Schutz vor Gewalt und Missbrauch an Hessens Schulen

Von: Peter Hanack

Nicht allein lassen: Wer unter Gewalt leidet, braucht Hilfe. Am besten ist es, Gewalt und Missbrauch gerade auch in den Schulen von vornherein zu verhindern © Imago

Die hessischen Schulen sollen Beratungslehrkräfte zur Präventionsarbeit erhalten. Das soll Gewalt und Missbrauch verhindern helfen. Offenbar ist das nötig.

Hessen will den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt und sexuellem Missbrauch verbessern. Dafür soll es an allen Schulen Beratungslehrkräfte für Gewaltprävention geben. Das scheint nötig, denn die Zahlen sind erschreckend.

In den vergangenen fünf Jahren sind den Staatlichen Schulämtern in Hessen 367 Fälle von sexuellen Übergriffen durch Schüler und Schülerinnen untereinander bekanntgeworden. 44-mal richtete sich der Verdacht zudem gegen eine Lehrkraft oder anderes Schulpersonal. Diese Zahlen nannte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) Anfang des Jahres auf Anfrage der Linken-Fraktion des Landtags. Und auch die Zahlen von anderen Gewalttaten steigen, wie die Landeskriminalämter berichten und diverse Umfrage belegen.

Spektakulärer Fall von Missbrauch

Dabei sind es nur selten solch spektakuläre Fälle wie der eines ehemaligen Grundschulleiters, der wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs am Landgericht Fulda gerade zu sieben Jahren Haft verurteilt worden ist. Der 48-Jährige soll sich in mehr als 90 Fällen an Kindern und Jugendlichen vergangen haben. Doch vieles bleibt im Dunkeln.

Vom nächsten Schuljahr an sollen in allen öffentlichen Schulen in Hessen spezielle Beratungslehrkräfte für Gewaltprävention eingesetzt werden. Sie sollen die Schulen auch dabei unterstützen, eigene Schutzkonzepte auszuarbeiten. Das neue Schulgesetz verpflichtet alle Schulen dazu, ein solches Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch zu entwickeln. Bislang war dies nicht verpflichtend. Die Schulen sollen dafür eine zusätzliche Stundenzuweisung erhalten, kündigte das Kultusministerium jetzt an. Die neuen Beratungslehrkräfte sollen bei ihrer Aufgabe von der Schulpsychologie an den Staatlichen Schulämtern unterstützt werden.

Schon jetzt böten die Staatlichen Schulämter den Schulen systembezogene Beratung und schulische Prozessbegleitung bei der Entwicklung der Schutzkonzepte an, sagte Lorz. Über die hessische Lehrkräfteakademie könnten zudem Fortbildungen abgerufen werden.