Lübcke-Ausschuss in Hessen: Defizite beim Verfassungsschutz

Von: Hanning Voigts

Kommende Woche wird der Landtag noch einmal über den Mordfall Lübcke debattieren. Foto: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Der hessische Landtag hat den Abschlussbericht des Lübcke-Ausschusses veröffentlicht. Das Papier wird kommende Woche im Parlament diskutiert.

Er ist 653 Seiten lang und wird noch für reichlich Diskussionen im Parlament sorgen: Der hessische Landtag hat den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Mordfall Walter Lübcke veröffentlicht. Am kommenden Mittwoch soll der Bericht, in dem die Ergebnisse aus insgesamt drei Jahren Ausschussarbeit zusammengefasst sind, im Plenum des Landtages diskutiert werden.

In den letzten Wochen hatte es Streit um das Papier gegeben, weil CDU und Grüne den Entwurf des offiziellen Berichterstatters Gerald Kummer (SPD) nicht als Abschlussbericht akzeptieren wollten. Der CDU-Abgeordnete Holger Bellino hatte stattdessen einen Alternativentwurf vorgelegt, der als Grundlage für den nun veröffentlichten Bericht gedient hat. CDU und Grüne betonen, gerade in den Bewertungen gäbe es wenig Unterschiede zu Kummers ursprünglichem Berichtsentwurf.

Hessen: Drei Sondervoten aus der Opposition

SPD und FDP haben sich trotzdem dazu entschlossen, dem Bericht ein gemeinsames Sondervotum von fast 500 Seiten anzuhängen. Die Linksfraktion hat einen knapp 250 Seiten langen Sonderbericht erstellt, die AfD ein Papier von 15 Seiten. Vier Jahre nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der im Juni 2019 vom Kasseler Neonazi Stephan Ernst erschossen worden war, gibt es somit kein fraktionsübergreifendes geteiltes Fazit des Landtages zu Versäumnissen hessischer Behörden.

Im Bewertungsteil übt der Abschlussbericht deutliche Kritik an der Arbeit der hessischen Sicherheitsbehörden. So heißt es etwa, es sei „fehlerhaft“ gewesen, dass der hessische Verfassungsschutz Ernst trotz seiner langen Vorgeschichte als schwerer Gewalttäter zum Zeitpunkt des Mordes nicht beobachtete. Ernsts Gefährlichkeit stehe „rückblickend außer Frage“.

Hessen: Fehler beim Verfassungsschutz

Als Fehler des Geheimdienstes bezeichnet der Bericht es auch, dass dieser Informationen über Ernsts Gesinnungsgenossen Markus H. nicht weitergeleitet hatte, so dass H. sich vor Gericht die Erlaubnis erstreiten konnte, legal Waffen zu besitzen. Insgesamt habe der Ausschuss „Defizite und strukturellen Veränderungsbedarf“ bei der Arbeit des Verfassungsschutzes erkannt, er habe insbesondere zu wenig Einblicke in die rechte Szene in Nordhessen gehabt.

Die Frankfurter Rundschau stellt die Inhalte des Abschlussberichts in der kommenden Woche ausführlich vor. (Hanning Voigts)

Der ganze Bericht findet sich in der Datenbank des hessischen Landtages unter https://starweb.hessen.de. Die Drucksachennummer lautet 20/11359.