Luchsfamilie mit vier Jungen

Von: Jutta Rippegather

Luchsin Raja ist keine Hessin. Sie wohnt in einem Freigehege in Mecklenburg-Vorpommern. dpa © dpa

Population der Großkatze in Hessen steigt / Land stellt Jahresbericht vor

Ein Jäger hat am Wochenende auf einer Waldwiese im Reinhardswald eine Luchsin mit vier Jungen gefilmt. Die sind so klein, dass sie wahrscheinlich in Hessen geboren wurden. „Das ist eine erfreuliche Botschaft“, sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag bei der Vorstellung des jährlichen Luchsberichts. Bei der Wiederansiedlung der Tiere im Land hatte es schon Rückschläge gegeben. Nachdem vor einigen Jahren die Räude zugeschlagen hatte, waren die verbliebenen Exemplare abgewandert. Luchse lassen sich nur dort wieder, wo sie in ihrer Nachbarschaft Artgenossen befinden.

Nachwuchs bei Familie Pinselohr

Die neue Familie hat es noch nicht in den aktuellen Luchsbericht geschafft. Der berücksichtigt jeweils ein Jahr, das im Mai beginnt, wenn sich bei Familie Pinselohr Nachwuchs einstellt. Im Luchsjahr 2022 bis 2023 stellte die Arbeitsgruppe Hessenluchs eine Zunahme fest. Sechs selbstständige, das heißt erwachsene Exemplare, darunter zwei Weibchen. Plus zwei Jungtiere. Keine Selbstverständlichkeit. Zuletzt hatte es 2019/2020 Nachwuchs im Reinhardswald gegeben. Eine weitere Besonderheit: Erstmals gelang ein sicherer Nachweis im Rheingau. Auch dies ein Erfolg der von Hessen unterstützten bundesweiten Schutzbemühungen, sagte Hinz. Hauptfeind der größten freilebenden Katzenart sei der autofahrende Mensch. „Das letzte Jahr lässt uns hoffen, dass sich in Hessen wieder eine kleine Teilpopulation etabliert.“ Der Schutz der Artenvielfalt sei Auftrag des Landes „und damit auch unsere Lebensgrundlage“.

Thomas Norgall vom hessischen Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) ist Koordinator des Arbeitskreises Hessenluchs. Er berichtet von gut 50 bestätigten Hinweisen. Ob die im Bericht erwähnten Jungtiere in Hessen geboren wurden oder wie 2019 im Solling in Niedersachsen und dann von der Luchsin in den Reinhardswald geführt wurden, sei unklar. Für eine Luchsin sei es nicht unüblich, das Jagdgebiet zu verlagern, wenn der Futterbedarf der Heranwachsen steigt. „Die Zunahme der Luchsfeststellungen in Hessen ist überraschend deutlich“, bilanziert Norgall. Sie gehe zurück auf die Bestände im Harz, wo die einst ausgerottete Großkatze vor 24 Jahren erfolgreich ausgewildert wurde.

Der Luchs Die Großkatze ist schäferhundgroß, hat Ohrpinsel, Backenbart, Stummelschwanz mit schwarzer Spitze. Sie hält sich meist in großen Wäldern auf. Hauptnahrung ist das Reh, daneben Hasen, Kleinsäuger, in Einzelfällen frisst auch Nutztiere wie Schafe. Das Filmchen über den frischen Nachwuchs ist unter fr.de zu finden. jur Mehr Infos unter umwelt.hessen.de

Thomas Schmid, Präsident des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), lobt die langjährige Zusammenarbeit von ehrenamtlichen Naturschützer:innen mit den Fachleuten seines Hauses. Nachweise seien im Luchsjahr 2022/2023 insbesondere mit Fotofallen gelungen, die im Auftrag des HLNUG dem Wolfsmonitoring dienen, außerdem über genetische Identifizierung.

Beliebter als der Wolf

Anders als beim Wolf gibt es keine Debatten über die Sinnhaftigkeit der Wiederkehr der einst ausgerotteten Tiere. Norgall führt das auf die Beliebtheit von Katzen zurück – die sei in der Bevölkerung weit größer als die von Hunden.