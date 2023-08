Lerncamps in Hessen: Der Bedarf ist viel größer

Kommentar

3000 Jugendliche jedes Jahre ohne Schulabschluss: Da sind Nachhilfe-Angebote in den Ferien an 1,7 Prozent der Schulen viel zu wenig. Der Kommentar.

In Hessen gibt es laut Statistischem Landesamt 1859 allgemeinbildende Schulen. 31 davon bieten in diesen Sommerferien ein Lerncamp an, in dem Schüler und Schülerinnen Versäumtes nachholen und sich einen besseren Start ins nächste Schuljahr verschaffen können. 31 von 1859. Das sind nicht einmal 1,7 Prozent.

Fragt man Kultusminister Alexander Lorz, warum so wenige Schulen mitmachen, verweist er auf vielfältige Fördermöglichkeiten, die sich aus dem Löwenstark-Programm des Landes zur Kompensation coronabedingter Lernrückstände finanzieren ließen. Da müssten es ja nicht unbedingt Lerncamps in den Ferien sein. Im Übrigen vertraue man voll und ganz den Lehrkräften vor Ort. Die wüssten schließlich am besten, was gebraucht werde.

Schüler und Schülerinnen fragen

Das mag grundsätzlich richtig sein, und sicher gibt es auch neben den Lerncamps gute und sinnvolle Angebote. Aber dass tatsächlich nur an 1,7 Prozent der Schulen nach Ende des Schuljahres ein Bedarf für das Nachholen von versäumtem Stoff besteht – das scheint angesichts von 3000 Jugendlichen, die in Hessen jährlich die Schule ohne Abschluss verlassen, kaum glaubhaft.

Vielleicht sollte man die Schüler und Schülerinnen selbst fragen, ob sie ein solches Lernangebot an ihrer Schule gerne hätten. Man kann ja ruhig den Lehrkräften vertrauen – den Schülern, Schülerinnen und ihren Eltern aber auch. Auch die wissen, was gebraucht wird.