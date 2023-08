Lerncamps an Hessens Schulen: Mathe, Deutsch und Englisch büffeln statt Sommerferien genießen

Von: Peter Hanack

Teilen

Lernen in den Ferien: Mathe-Unterricht in der Werner-von-Siemens-Schule Wiesbaden. © Michael Schick

In Hessen bieten 31 Schulen Lerncamps zum Nacharbeiten von versäumten Unterrichtsstoff an. Die Teilnahme daran ist für alle freiwillig. Lehrkräfte können sich etwas dazuverdienen.

An der Werner-von-Siemens-Schule in Wiesbaden lernen Schüler und Schülerinnen Deutsch, Mathematik und Englisch – mitten in den Sommerferien. Das Lerncamp an der Realschule ist eines von 31 in Hessen. Es soll helfen, Rückstände aus dem regulären Unterricht aufzuholen und einen guten Start ins nächste Schuljahr zu ermöglichen.

Es ist die vierte Sommerferienwoche in Hessen, Donnerstagvormittag. Nina sitzt in einem Klassenraum, vor sich ein Arbeitsblatt und rechnet. Oberfläche und Inhalt eines Zylinders, Stoff für die neunte Klasse. „Hatten wir alles schon mal, eigentlich“, sagt die 15-Jährige: „Nur habe ich da viel zu wenig mitgelernt und das auch viel zu spät gemerkt.“ Die Konsequenz: Schuljahr wiederholen.

Ziel bessere Noten

Damit ihr das nicht noch einmal passiert, besucht Nina das Lerncamp an der Werner-von-Siemens-Realschule. Das kostet sie und ihre Eltern nichts – außer der Mühe, in den Ferien morgens aufzustehen und sich auf den Weg zur Schule zu machen. Immerhin, es lohnt sich offenbar. „Ich hatte fast alles vergessen, aber jetzt kommt es langsam wieder“, sagt Nina. Das nächste Schuljahr soll definitiv besser werden – schließlich hat sie noch etwas vor: „Abi machen und Architektur studieren.“

Dass es für Nina und die anderen, die sich für das Lerncamp angemeldet haben, so gut läuft, hat sicher auch damit zu tun, dass die Teilnehmergruppen sehr überschaubar sind. Heute waren gerade einmal drei Jugendliche im Mathe-Unterricht, entsprechend intensiv ist die Betreuung. Auch wenn dann in den beiden letzten Ferienwochen mehr Schüler und Schülerinnen da sein werden, ist die Lehrer-Schüler-Quote immer noch traumhaft. Davon profitiert auch Iven, der einen Raum weiter englische Grammatik übt. Der Zwölfjährige ist heute sogar allein mit seinem Lehrer Lukas Hübner. Nächstes Jahr kommt Iven in die siebte Klasse und will aus seiner Vier in Englisch mindestens mal eine Drei machen, sagt er.

Boom in den Corona-Jahren

An der Werner-von-Siemens-Schule ist es das zehnte Lerncamp. Die Erfahrungen seien sehr gut, berichtet Konrektor und Koordinator Christoph Kost. Fast alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen profitierten bei den Noten oder könnten bessere Schulabschlüsse erreichen. Insgesamt gibt es an der Realschule rund 80 Anmeldungen, acht Lehrkräfte geben Unterricht.

Hessenweit machen 31 Schulen mit rund 1000 Schülern und Schülerinnen mit. Vergangenes Jahr waren es noch 52 Schulen und gut 1700 Jugendliche. Ihren Boom erlebten die Camps, die es auch in den Osterferien gibt, in den Corona-Jahren 2020 und 2021 mit bis zu 600 Schulen und 24 000 Teilnehmenden.

36 Euro für 45 Minuten

Finanziert werden die Camps aus dem Programm Löwenstark, mit dem Corona-Rückstände ausgeglichen werden. Je 75 Millionen Euro zahlen der Bund und das Land. Weil der Bund sein Engagement bis 2023 befristet hat, werde Hessen das Programm im nächsten Schuljahr allein finanzieren, verspricht Kultusminister Alexander Lorz (CDU).

Schulen können frei entscheiden, ob sie ein Lerncamp anbieten. Auch für die Schüler:innen ist die Teilnahme freiwillig. Das Gleiche gilt für die Lehrkräfte. Sie erhalten laut Kultusministerium je nach Qualifikation zwischen 15 und 36 Euro für eine 45-Minuten-Unterrichtseinheit. An der Werner-von-Siemens-Realschule kommen nach Aussage von Christoph Kost vier der acht Ferienlehrkräfte von einem Nachhilfe-Institut, die anderen vier sind schuleigenes Personal.