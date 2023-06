Protest gegen Faesers Flüchtlingspolitik

Von: Jutta Rippegather

Beim Landesparteitag der Hessen-SPD wählen die Sozialdemokraten Nancy Faeser zur Spitzenkandidatin. © Andreas Arnold/dpa

In Hessen tritt Nancy Faeser für die SPD bei der Landtagswahl an. Die Jusos kritisieren ihre Arbeit, bleiben aber in der Minderheit.

Hanau - Gegenüber dem Halleneingang in Hanau haben sich Demonstrierende aufgestellt: „Nancy Seehofer?“ hat eine Frau auf ihr Plakat geschrieben. „Was hat euch bloß so ruiniert SPD und Grüne?“ ist auf einem anderen geschrieben. Oder: „Keine Haftlager an den Außengrenzen“. Rund eine Dutzend Leute sind es, die anlässlich des SPD-Parteitags ihre Kritik am Asylkompromiss formuliert haben. Das Thema beschäftigt auch die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Halle. Denn maßgeblich an den EU-Beschluss beteiligt war die Frau, die beim Parteitag mit 94,4 Prozent zur Spitzenkandidatin nominiert wird: Nancy Faeser, seit eineinhalb Jahren Bundesinnenministerin.

Die ganze Woche über hat sie sich bemüht sie sich, die Genossinnen und Genossen davon zu überzeugen, dass der Beschluss der EU-Mitgliedstaaten ein Fortschritt fin der Flüchtlingspolitik darstellt. Doch die Jusos, flankiert von ein paar älteren Mitstreiter:innen, bleiben skeptisch. Als der entsprechende Antrag des Landesvorstand aufgerufen wird, demonstrieren sie mit blauen T-Shirts mit der Aufschrift: „Not my Europe!“

Landtagswahl: Kritik an Nancy Faeser von den Jusos

In der Debatte zeichnen sich zwei Lager ab: Die Jusos, die die Unterbringung Geflüchteter in Lagern rigoros ablehnen. Die in den Reformvorschlägen zum europäischen Asylsystem einen Verstoß gegen die „sozialdemokratischen Grundsätze von Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Solidarität“ sehen. So haben sie es in ihrem Initiativantrag formuliert, von dem am Ende nur einzelne Passagen Zustimmung findet. Die Mehrheit nimmt die Vorlage des Landesvorstands an. Deutschland komme seinen „humanitären Verpflichtungen“ nach, heißt es darin. Unter den in Europa bestehenden politischen Mehrheitsverhältnissen sei dies eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo. Im weiteren Gesetzgebungsprozess gelte es Ausnahmen zu erreichen – etwa für Minderjährige oder Queere, eine Übernahme aus dem Juso-Papier.

Zustimmung für den Asylkompromiss kommt vor allem von Vertretern aus der Kommunalpolitik und Bundestagsabgeordneten. Es werde immer schwieriger, Unterkünfte für die Geflüchteten zu organisieren, sagt etwa der Landrat des Schwalm-Eder-Kreis, Winfried Becker. Die aktuelle Situation überfordere die Verantwortlichen und Helferkreise, seien eine Hemmnis für die Integration. (Jutta Rippegather)