Landtagswahl in Hessen: Die Karten kann man neu mischen

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Warum keine Ampel in Wiesbaden? © Baloncici

Ein Politikwechsel ist noch nicht aus der Welt.

Seit Monaten hat sich bei den Ergebnissen der Hessenwahl-Umfragen kaum etwas bewegt. Die Union liegt mit sattem Vorsprung vorn, in der Mitte rangeln SPD und Grüne um Platz 2. Die AfD schafft eine zweistelliges Ergebnis – trotz grottenschlechter Performance und obwohl sie einzig auf Krawall gebürstet ist. Die FDP wird es wahrscheinlich in den Landtag schaffen, während die Linke rausfliegt.

Chance noch da

Es müsste noch sehr viel passieren, damit sich am 8. Oktober eine völlig andere Lage ergäbe. Eine große Unbekannte bleiben die vielen, die noch unentschieden sind. Ein Politikwechsel ist noch nicht komplett aus der Welt. Aktuell kämen zwar nur zwei mögliche Konstellationen infrage: die dritte Auflage von Schwarz-Grün, oder die Union wechselt zur Abwechslung die Partnerin und schmiedet eine Koalition mit der SPD. Rein rechnerisch wären nach der aktuellen Umfrage nur diese beiden Konstellationen möglich. Doch SPD, Grüne und FDP haben noch die Chance, die Karten in Wiesbaden neu zu mischen. Für eine Ampel, die zeigen kann, dass sie es besser macht als die Parteifreundinnen und -freunde in Berlin. Einen Versuch wäre es wert.