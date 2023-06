Landtag formuliert 36 Thesen zur Mobilität der Zukunft

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Der Bericht der Enquetekommission ist manchen Beteiligten zu unkonkret. SPD und Linke geben ein eigenes Votum ab.

Verkehr der Zukunft. Dazu gehört auch die Schiene. © Rüffer

Zweieinhalb Jahre hat die Landespolitik in einer Enquetekommission verschiedene Aspekte der Mobilität der Zukunft beleuchtet. Fraktionsübergreifend besteht Konsens, dass bei den Gesprächen mit Expertinnen und Experten hinzugelernt wurde. Uneinigkeit besteht hingegen über die Folgen, die sich daraus ergeben. Und mit der Bewertung.

Zu unkonkret

Der SPD und der Linken sind die Abschlussthesen zu unkonkret. „Es fehlen klare Ausbauziele“, kritisiert am Mittwoch in der Landtagsdebatte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Tobias Eckert. Dass in dem Abschlussbericht nur Thesen stehen und keine Handlungsempfehlungen sei wohl dem Fakt geschuldet, dass die schwarz-grüne Koalition auf diesem Politikfeld keinen Konsens findet. Die streitet Uneinigkeit in der Verkehrspolitik nicht ab, empört sich aber darüber, dass die SPD ihre Kritik erst jetzt äußert. Womöglich habe sie erfolglos auf eine „handfeste Koalitionskrise im Wahlkampf“ spekuliert“, sagt CDU-Obmann Dirk Bamberger.

ADFC ist enttäuscht

Nicht alleine die Opposition ist enttäuscht über das Ergebnis der Kommission, die auf Anregung von SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser zustande kam. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) vermisst in den 36 Thesen konkrete Vorschläge für den Ausbau der Radinfrastruktur. „Das Land muss endlich die Verantwortung für Planung und Bau von Radschnellwegen übernehmen.“

Zufrieden äußert sich Klaus Rohletter, Vorsitzender des Verkehrsausschusses der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. „Dass sich bei der Formulierung eines Zielbilds für die Mobilität der Zukunft in Hessen an vielen Stellen freiheitliche Überzeugungen gegen eine dirigistische Verbots- und Bevormundungspolitik durchgesetzt haben, ist sehr erfreulich.“

Vision Zero Der Landtag hat mit den Stimmen der Koalition ein Nahmobilitätsgesetz zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs verabschiedet. Zehn Prozent der Haushaltsmittel für den Landesstraßenbau zusätzlich fließen in neue Radwege. Kommissionen sollen gefährliche Unfallschwerpunkte entschärfen. Ziel ist ein Verkehr ohne Todesopfer und Schwerverletzte (Vision Zero). Es gilt „Sanierung vor Neubau“ für Landesstraßen. jur

Für Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) ist der Abschlussbericht eine Bestätigung seiner Arbeit und Motivation, diesen Weg fortzusetzen: „Vieles, was die Kommission in ihrem Zielbild formuliert, hat die Landesregierung in den vergangenen neun Jahren auf den Weg gebracht“, sagt er. „Vom Radwegebau bis zu Flatrate-Tickets für Busse und Bahnen: Hessen ist Vorreiter der Verkehrswende hin zu einer klimafreundlichen Mobilität.“

ADFC ist enttäuscht

SPD und Linke haben den Bericht um jeweils ein eigenes Minderheitenvotum ergänzt. Auf den Aspekt Siedlungspolitik der kurzen Wege etwa wolle seine Fraktion nicht verzichten, sagt Eckert. Oder digitale Verknüpfung der Verkehrsträger. Axel Gerntke von der Linken mahnt „messbare Zielsetzungen“ an. Da sei Baden-Württemberg mit dem Landesverkehrswendegesetz wesentlich weiter. Die beschlossenen Ziele seien gut, deckten sich jedoch nicht mit der realen Politik der Landesregierung, moniert Oliver Stirböck von der FDP. „In der Realität sind Straße und Schiene in Hessen unterfinanziert.“ Und ein Viertel der von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgeschlagenen Autobahnprojekte werde von Al-Wazir blockiert.