Landespolitik 2.0

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat dem Parlament eine neue Webseite gegönnt. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Auch in der Landespolitik spielt das Internet eine wichtige Rolle. Pünktlich zur Landtagswahl sind viele Webseiten überarbeitet worden. Die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Wahrscheinlich war es einfach mal an der Zeit. Dieses Internet wird ja schließlich immer wichtiger, auch in der Politik, selbst wenn manche es immer noch für Neuland halten. Jedenfalls: Der hessische Landtag hat seiner Webseite vor kurzem einen frischen Anstrich verpasst. Sie sieht jetzt moderner aus, es gibt mehr dunkelblaue Flächen als früher, und das Erste, was man sieht, ist nicht das Wiesbadener Stadtschloss, sondern das sympathische Gesicht von Astrid Wallmann (CDU). Irgendwie logisch, schließlich ist sie als Landtagspräsidentin die Hausherrin.

Wenn man auf Wallmanns Gesicht klickt, startet ein Begrüßungsvideo, das Besucherinnen und Besucher auf der Seite des Landtages willkommen heißt. „Unsere Demokratie lebt von Öffentlichkeit und von Informationen“, sagt Wallmann darin – deshalb biete die Seite alles Wissenswerte über den Landtag, die „Herzkammer der Demokratie“.

Hessen: Eine schicke Webseite, keine Frage

Was man definitiv einräumen muss: Die neue Webseite sieht wesentlich schicker aus als die alte, und sie enthält tatsächlich alle Informationen, die man so braucht. Für regelmäßige Besucher:innen wie etwa uns Medienleute ist auch ein zentrales Ärgernis der alten Homepage behoben worden: Der Kalender, in dem Sitzungen der Ausschüsse und andere wichtige Termine eingetragen sind, funktioniert jetzt endlich. Früher musste man den Mauszeiger eine ganze Weile über das Datum eines Tages halten, damit so ein blasses Menü aufging, das aber ständig wieder verschwand, es war schrecklich. Danke dafür, liebe Landtagsverwaltung!

So richtig übersichtlich ist allerdings auch die neue Seite nicht, vor allem fehlt immer noch der fette Link auf das Landtags-ABC, unsere Lieblings-Rubrik. Von A wie „Abgeordnete“ über N wie „Namentliche Abstimmung“ bis Z wie „Zweistimmen-Wahlsystem“ wird da kurz und einfach alles erklärt, was man wissen muss, um den Landtag zu verstehen. Klicken wir ehrlich gesagt öfter rein.

Hessen: Die CDU präsentiert sich ganz in Petrol

Wo wir grad schon beim Internet sind: Auch viele der im Landtag vertretenen Parteien haben ihre Webseiten auf Vordermann gebracht, schließlich wird am 8. Oktober in Hessen gewählt, und das erhöht die Chance, dass eine Wählerin oder ein Wähler wissen will, was die Parteien so treiben. Die CDU hat ihre Seite jetzt zum Beispiel ganz in Petrol gestaltet, ihrer neuen Kampagnen-Farbe. Der Wahlkampfslogan „Hessen weiter führen“ prangt über dem verträumten Foto einer hessischen Ortschaft im warmen Gegenlicht, Tourismus-Werbung ist nix dagegen.

Die Seite der SPD ist natürlich komplett rot, da können die Sozis halt nix machen, aber gleich ganz oben sieht man Spitzenkandidatin Nancy Faeser und das Wahlkampfmotto „Die besten Kräfe für Hessen“. Die FDP-Seite erstrahlt in Gelb, Hellblau und Magenta, die der Linken ebenfalls in Rot, die haben da leider auch keine Wahl. Die Seite der teils rechtsextremen AfD ist weiß und blau, und auf der Startseite sieht man die Gesichter der Landesvorsitzenden Robert Lambrou und Andreas Lichert. Im Gegensatz zu Astrid Wallmann ist „sympathisch“ da jetzt nicht unbedingt das Wort der Wahl.

Hessen: Bei den Grünen fehlt noch das Programm

Die Farbgestaltung bei den Grünen ist übrigens auch nicht gerade überraschend. Unerwartet ist dagegen, dass die Ökopartei die einzige ist, die es noch nicht geschafft hat, ihr Landtagswahlprogramm online zu stellen. Soll aber nächste Woche passieren. Na dann, bis bald in diesem Internet! (Jutta Rippegather und Hanning Voigts)

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf