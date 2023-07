Kostenlose Tickets, Tablets für alle und die Einheitsschule: Jugend debattiert im Hessischen Landtag

Von: Peter Hanack

Den Wettbewerb „Jugend debattiert“ haben sie schon gewonnen. Nun waren sie zum Diskutieren in den Hessischen Landtag eingeladen, wo Landtagspräsidentin Astrid Wallmann die Jugendlichen begrüßte. © Peter Jülich

Jugendliche diskutieren mit Spitzen der hessischen Politik über die Schulpolitik. Sie können das, denn sie sind die Sieger und Siegerinnen von Jugend debattiert.

So jung war der Hessische Landtag in Wiesbaden selten besetzt: Am Mittwochnachmittag sind rund 150 Jugendliche auf den Rängen des Plenarsaals und auf den Sitzen, auf denen sonst die gewählten Landtagsabgeordneten Platz nehmen, den Debatten gefolgt. Von den Abgeordneten selbst waren nur wenige vertreten, nämlich jene, die sich an der Debatte beteiligen sollten.

Es war ein besonderes Format an diesem Nachmittag in der Landeshauptstadt. Sieger und Siegerinnen des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ haben mit hessischen Spitzenpolitikern und -politikerinnen über Forderungen aus deren Wahlprogrammen zur Landtagswahl am 8. Oktober gestritten – gesittet, mit durchaus guten Argumenten auf beiden Seiten.

Eingeladen dazu hatte knapp 100 Tage vor der Wahl der Hessische Landtag in Kooperation mit der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Die wiederum richtet gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung, der Stiftung Mercator und der Heinz-Nixdorf-Stiftung auf Initiative und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten den „Jugend debattiert“-Wettbewerb aus.

Während die Politiker und Politikerinnen die Forderung aus dem Wahlprogramm ihrer jeweiligen Partei vertraten, nahmen die Jugendlichen die entsprechende Gegenposition ein. Zuhören und die Redezeit einhalten gehören zum guten Ton. Eine Besonderheit des bundesweit ausgetragenen Wettbewerbs ist es, dass die Diskutanten die Pro- und Kontra-Position zugewiesen bekommen. Sie müssen also nicht zwangsläufig ihre eigene Meinung vertreten. Für ihre Position aber sollen sie gute und nachvollziehbare Argumente finden – und sich damit gegebenenfalls auch in die Perspektive eines möglichen Gegenübers begeben.

Wir haben uns drei Diskussionsrunden von je rund 20 Minuten Dauer angesehen und angehört. Ausgewählt haben wir jene, in denen originär schul- bzw. schüler- und schülerinnenspezifische Fragen aufgerufen waren.

So ging es in einer ersten Runde um die Frage: „Soll in Hessen das gegliederte Schulsystem beibehalten werden?“, also die Trennung in Haupt- und Realschule bzw. Gymnasium. Mirja Thiema von der Edith-Stein-Schule in Wiesbaden disktutierte darüber mit der CDU-Fraktionsvorsitzenden Ines Claus. „Soll es für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen ein Tablet geben?“ war das Thema des Gesprächs von Sophie Bauersachs von der Viktoriaschule in Darmstadt mit der Grünen-Spitzenkandidatin Angela Dorn. Und Grace Samaan vom Engelsburg-Gymnasium Kassel debattierte mit SPD-Fraktionsvorsitzendem Günter Rudolph darüber, ob alle hessischen Schüler und Schülerinnen ein kostenloses ÖPNV-Ticket erhalten sollten.

Diskutantinnen unter sich (von links): Ines Claus, Mirja Thieme und Angela Dorn. © Peter Jülich

Dafür oder dagegen? Am Ende wurde im Landtag abgestimmt. © Peter Jülich