Kommentar zu Nancy Faesers Wahl: Starker Wille

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Die SPD hat mit der Innenministerin gute Chancen, die Union in Hessen abzulösen.

Nancy Faeser ist eine gute Wahl. Die 52-Jährige ist authentisch, kann Menschen begeistern. Das hat sie einmal mehr beim Parteitag gezeigt, wo sie ein sehr gutes Ergebnis eingefahren hat. Trotz des Asylkompromisses, der unter anderem bei den Jusos auf Kritik stößt. Doch der SPD-Nachwuchs geht nicht so weit, die eigene Spitzenkandidatin zu demontieren. Zu groß ist der Wunsch auf politische Veränderung in Wiesbaden. Zu stark der Wille, die Union nach einem Vierteljahrhundert abzulösen.

Nancy Faeser will Chefin sein, Verantwortung übernehmen. Als erste Ministerpräsidentin Hessens. Dass sie führen kann und entscheiden, hat die 52-Jährige in den eineinhalb Jahres als Bundesinnenministerin bewiesen. Die Bevölkerung kennt sie von ihren Auftritten auf nationalem und internationalem Parkett. Boris Rhein muss durch die Lande touren, um sich bekannt zu machen.

Das Rennen ist offen. Für Faeser steht aber jetzt schon fest, dass es am 8. Oktober nicht zu einem Dreikampf um die Staatskanzlei kommt. Den Grünen räumt die Sozialdemokratin null Chancen ein. Die Konkurrenz sieht sie einzig in der CDU. Bemerkenswert: Erst in vier Monaten ist Hessenwahl – bis dahin kann noch sehr viel passieren.