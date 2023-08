Klinikreform in Hessen: Krankenversorgung im Verbund

Von: Jutta Rippegather

In der Pandemie haben Kliniken und Praxen die Zusammenarbeit schon geübt. Und sich zum Teil schon früher neu aufgestellt. Das macht die Reform einfacher.

Die Privatisierungswelle ist abgeebbt. Investoren haben sich anderen Feldern zugewendet, in denen sich besser schnelles Geld verdienen lässt. Das Geschäft mit Kranken ist unattraktiv geworden.

Seit einigen Jahren stagniert die Struktur der Krankenhauslandschaft in Hessen. Rund 150 Kliniken sind es aktuell. Ein Drittel befindet sich in öffentlicher Hand, ein Drittel in freigemeinnütziger und das andere Drittel betreiben die großen Ketten wie Asklepios, Sana, Helios.

Es kam zu Zusammenschlüssen - etwa das Klinikum Höchst mit den Main-Taunus-Kliniken. In Südhessen übernahm das Klinikum Darmstadt 2015 das Marienhospital und das St. Rochus Krankenhaus in Dieburg und stellte dessen Betrieb später ein. Es gibt Einrichtungen, die mussten sofort schließen: 2016 das Luisen-Krankenhaus in Lindenfels (Odenwald), ein Jahr später das Marienkrankenhaus in Flörsheim. Zum 1. Januar dieses Jahres stellte Asklepios den Krankenhausbetrieb in Melsungen ein. Die Geburtsstation in Dillenburg wurde zum Jahresende geschlossen – die Geschäftsführung fand partout kein Personal dafür.

Während es in Bayern noch viele kleine Einzelkämpfer gibt, hat sich in Hessen die Krankenhauslandschaft schon zum Teil neu sortiert. Meist auf finanziellem Druck hin, gelegentlich auch dank einer mutigen Kommunalpolitik, die sich traute, es sich mit dem einen oder anderen Wähler - oder der Wählerin - zu verscherzen. Denn die meisten wollen ihr Krankenhaus um die Ecke behalten. Doch zur Wahrheit gehört auch: Wer die Wahl hat, geht lieber dorthin, wo die größte Expertise zu finden ist.

Wer sich das Krankenhaus aussuchen kann, nimmt freiwillig längere Fahrzeiten in Kauf: Die Qualität der stationären Behandlung ist 64 Prozent der Menschen in Hessen wichtiger als die räumliche Nähe zu einer Klinik, so das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen telefonischen Befragung im Auftrag des AOK-Landesverbands. Anlass ist die geplante Krankenhausreform.

Der Druck zur Neuaufstellung ist schon lange groß, in der Pandemie wurde er nur kurzfristig geringer. Beispiel Kliniken in öffentlicher Trägerschaft: mit rund 700 000 Menschen pro Jahr versorgen sie mehr als die Hälfte aller hessischen stationären Fälle. Für dieses Jahr erwarten 85 Prozent von ihnen ein Defizit. Ihre Liquiditätslage stufen derzeit 64 Prozent als kritisch oder dramatisch ein, für das kommende Jahr sogar 72 Prozent, ergab eine Umfrage des Klinikverbunds.

Dass und wie trägerübergreifende Zusammenarbeit möglich ist, haben die stationären und ambulanten Player im hessischen Gesundheitswesen in der Pandemie bewiesen. Aufgeteilt in sechs Versorgungsregionen, entwickelten sie Kommunikationskanäle und Strukturen, die dem vorgriffen, was der von Bundesgesundheitsminister Lauterbach eingesetzten Kommission vorschwebt. Ein großes Krankenhaus, ein Maximalversorger, übernimmt die Koordination und die schweren Fälle. Die anderen arbeiten als Satelliten um ihn herum. Eine Weiterentwicklung des 2010 ins Leben gerufene Hessische Onkologiekonzepts: Koordinierende Krankenhäuser decken als Kompetenzzentren das gesamte Spektrum einer aktuellen onkologischen Versorgung ab. Abhängig von regionalen Besonderheiten der Gebiete nehmen kooperierende Kliniken und niedergelassene onkologisch- und fachmedizinische Schwerpunktpraxen an den Verbünden teil. Und wahren damit eine flächendeckende Versorgung.