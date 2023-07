Katholische Kirche: Solaranlagen sollen jetzt auch auf Gotteshäuser

Von: Peter Hanack

Das Bistum Limburg lässt Photovoltaik auch auf den Kirchen zu. Die waren bislang heilig. Die evangelische Kirche in Hessen ist etwas weiter und will sogar beim Strom autonom werden.

Bisher waren der katholischen Kirche im Bistum Limburg die Gotteshäuser noch zu heilig, um darauf Photovoltaik-Anlagen installieren zu können. Nun gibt es offenbar ein Umdenken. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ist schon einen Schritt weiter.

Auf den Dächern von katholischen Kirchen im Bistum Limburg dürfen nun auch Solaranlagen errichtet werden. So sieht es ein Beschluss der Verwaltungskammer des Bistums Limburg vor, der zugleich eine Regelung aus dem Jahr 2008 aufhebt. Damals wurden Solarpanels auf Gotteshäusern und anderen Bauten wie etwa Kapellen noch mit Rücksicht auf die Sakralität der Gebäude ausgeschlossen.

„Die Entscheidung war überfällig“, sagte dazu der Generalvikar der Bistums, Wolfgang Pax. „Sie passt zu unseren Bestrebungen, immer mehr für den Klimaschutz zu tun und den Kirchengemeinden dazu die nötigen Handlungsspielräume zu geben.“

Es gebe auf dem Gebiet des Bistums eine Vielzahl von Dachflächen auf kirchlichen Immobilien, bei denen Photovoltaik-Anlagen schon lange machbar seien. Nun komme die Möglichkeit hinzu, dafür auch sogenannte Sakralbauten zu nutzen. Diese seien durch die häufige Ausrichtung von West nach Ost besonders gut geeignet. Dabei müssten aber immer auch die statischen Möglichkeiten des Daches beachtet werden. Nicht zuletzt spielten auch Fragen des Denkmalschutzes eine Rolle, so Pax.

Entscheidungen darüber, wo eine entsprechende Anlage gebaut werden könne, seien immer im Einzelfall zu treffen. Gerade bei Neubauprojekten, etwa bei Kitas und Schulen, seien Photovoltaikanlagen bereits errichtet oder geplant. Auf dem Limburger Dom wird es demnach aber so schnell wohl keine Solarpanels geben.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat sich 2022 auf den Weg zur Selbstversorgerin mit Ökostrom gemacht. Sie will den Bedarf für die mehr als 1100 Gemeinden und Einrichtungen komplett selbst decken. Dazu sollen Solaranlagen auf Dächern kirchlicher Gebäude und Solarparks auf kirchlichen Flächen errichtet werden. Die Synode der EKHN, das Kirchenparlament, hatte im November vergangenen Jahres den Weg für die Energiewende frei gemacht. Aktuell erzeugen mehr als 100 Photovoltaik-Anlagen auf kirchlichen Dächern in etwa ein Drittel des Strombedarfs der EKHN. Bis Ende 2024 will die evangelische Kirche erproben, ob sich diese Art der Energiebeschaffung für den kompletten Bedarf in der Praxis umsetzen lässt. Bereits seit 2018 werden in Hessen-Nassau ausschließlich Ökostrom und Gas mit Biogasanteilen aus nachhaltiger Produktion zentral beschafft. Dadurch konnten laut EKHN zuletzt jährlich rund 6300 Tonnen Kohlendioxyd gespart werden.