Jugend debattiert im Hessischen Landtag über kostenlose Tablets

Von: Peter Hanack

Brauchen wirklich alle ein Tablet aus Landesmitteln? © Michael Schick

Sollen Tablets kostenlos für alle Schüler und Schülerinnen in Hessen sein? Darüber diskutiert eine Siegerin in Jugend debattiert mit Hessens grüner Spitzenkandidatin Angela Dorn.

Klar, die Digitalisierung der Schulen und damit auch des Unterrichts ist nicht aufzuhalten. Und das sei ja so auch in Ordnung, waren sich die grüne Spitzenkandidatin und Wissenschaftsministerin Angela Dorn und Sophie Bauersachs von der Viktoriaschule in Darmstadt einig. Aber sollten deshalb auch alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen einen Tablet-Computer vom Land bekommen?

Dorn ist jedenfalls dafür. Allerdings soll das nicht für alle kostenlos sein, denn das sei für das Land zu teuer und das Geld werde auch für andere schulische Projekte gebraucht, wie etwa den Ausbau der Ganztagsschule oder mehr Sozialarbeit an den Schulen. Sinnvoll sei daher ein Mietkauf-Modell. Die meisten müssten dann fünf Euro im Monat zahlen, das Land würde die Anschaffung lediglich bezuschussen. Nach einer bestimmten Zeit würde das Gerät dann dem Schüler oder der Schülerin selbst gehören. Nur für all jene, die sich auch das nicht leisten könnten, sollten die Computer kostenlos sein, meinte Dorn. Damit sei sichergestellt, dass wirklich alle über ein modernes Gerät verfügten, das mit den nötigen Programmen und Zugängen ausgestattet sei. Und weil die Geräte einheitlich seien, könne damit im Unterricht auch gut gearbeitet werden.

Aber müsse dann auch mit Tablets im Unterricht gearbeitet werden, wandte Sophie Bauersachs ein. Was, wenn Schulen dies gar nicht wollten? Oder auch manche Jugendliche oder deren Familie dagegen seien? Müssten sie auch dann die Geräte (miet-)kaufen?

Für Dorn scheint klar, dass Schulen auch die Freiheit haben sollten, über den Einsatz von digitalen Geräten im Unterricht zu entscheiden. Allerdings sei ihr nicht bekannt, dass Schulen sich dem verweigern wollten. Dass es Ausnahmen für einzelne Schüler oder Schülerinnen gebe, sei allerdings kaum möglich.

Braucht es also Tablets für alle hessischen Schüler und Schülerinnen? Kostenlos oder gemietet? Darüber waren die Zuhörer und Zuhörerinnen geteilter Meinung. Bei der Abstimmung am Ende der Debatte gingen ziemlich dann auch genau so viele grüne wie rote Kärtchen in die Höhe. Ergebnis: ausgeglichen. pgh