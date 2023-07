Jugend debattiert im Hessischen Landtag: Kostenloser ÖPNV für alle?

Von: Peter Hanack

Kostenlos in den Bus? Gerne. Aber er muss auch fahren. © Rolf Oeser

Kostenlose Tickets für Bus und Bahn für alle Schülerinnen und Schüler in Hessen? Darüber diskutiert eine Siegerin von Jugend debattiert mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Günter Rudolf.

Sollten Schüler und Schülerinnen, die eine weiterführende Schule in Hessen besuchen, kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen? Die SPD fordert das in ihrem Landtagswahlprogramm. Doch ist das auch wirklich sinnvoll? Grace Samaan vom Engelsburg Gymnasium in Kassel diskutierte darüber mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Günter Rudolf.

Der Zugang zu Bildung, so Rudolf, solle grundsätzlich kostenlos und damit unabhängig von der finanziellen Situation der Familien sein. Schließlich sei in Deutschland und auch in Hessen der schulische Erfolg stark abhängig von der sozialen Herkunft - mehr als in den meisten anderen europäischen Ländern.

Gerade angesichts der stark gestiegenen Preise für Energie und Wohnen sei das kostenlose ÖPNV-Ticket für alle Schüler und Schülerinnen an weiterführenden Schulen ein sozialpolitisch nötiger und wichtiger Beitrag für die Mobilität von jungen Menschen, so Rudolf. Und ein solches Ticket sei auch ein Beitrag zum Umweltschutz und zur Verkehrswende.

Grundsätzlich sei dagegen ja nichts einzuwenden, stimmte Grace Samaan, 15 Jahre alt und selbst noch einige Zeit Schülerin, dem SPD-Politiker zu. Doch schließlich gebe es heute schon das so genannte Hessenticket für Schüler und Schülerinnen sowie das 365-Euro-Ticket. Bei beiden Modellen koste die Nutzung von Nah- und Regionalverkehr gerade einmal einen Euro am Tag. Das sei auch von nicht so wohlhabenden Familien zu leisten, argumentierte Samaan. Sie wandte gegen die Idee des kostenlosen Tickets für alle ein, dass damit ja auch die Finanzierung des ÖPNV in Schwierigkeiten geraten könnte. Schließlich finanziere der Nahverkehr sich zu rund 50 Prozent aus Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Es sei niemandem geholfen, wenn die Tickets billig seien, es aber keine guten Angebote gebe. Gerade im ländlichen Raum seien die Verbindungen auch jetzt schon eher schlecht als recht.

Ja, die Angebote müssten ausgebaut werden, stimmte Rudolf zu. Dafür müsse das Land seinen Kostenzuschuss von zurzeit gerade einmal acht Prozent erhöhen.

Das Abstimmungsergebnis fiel klar aus: 80 Prozent für kostenlose Tickets. pgh