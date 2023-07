Jugend debattiert im Hessischen Landtag: Einheitschule ja oder nein?

Von: Peter Hanack

Wie viele verschiedene Schulformen braucht Hessen? © ROLF OESER

Ist das gegliedertes Schulsystem oder die eine Schule für alle das bessere Modell. Eine Siegerin im Wettbewerb von Jugend debattiert diskutiert mit der CDU-Fraktionsvorsitzenden Ines Claus.

Soll in Hessen das gegliederte Schulsystem, also die Aufteilung in Haupt- und Realschule sowie Gymnasium (plus Förderschulen), beibehalten werden? Oder ist die eine Schule für alle doch die bessere Alternative? Das war die Streitfrage, über die Mirja Thieme von der Edith-Stein-Schule in Wiesbaden. Landessiegerin im Wettbewerb Jugend debattiert 2022, und Ines Claus, Vorsitzende der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, diskutierten.

Für Mirja Thieme war klar, dass das gegliederte Schulsystem die Ungerechtigkeit in der Bildung nur noch befördere. Das habe nicht zuletzt die Pisa-Studie 2018 noch einmal belegt, argumentierte sie. Viel besser sei es, Schüler und Schülerinnen verschiedener Leistungsfähigkeit und verschiedener Begabungen gemeinsam zu unterrichten und innerhalb des Unterrichts zu differenzieren – nicht durch die zudem sehr frühe Zuteilung zu einer bestimmten Schulform. Ihre Sichtweise untermauerte die Schülerin mit einem Blick auf die skandinavischen Länder, vor allem nach Finnland. Dort gibt es schon lange die eine Schule für alle, und Finnland schneidet bei allen Schulvergleichs-Studien regelmäßig gut bis sehr gut ab.

Das wollte die CDU-Politikerin Ines Claus so nicht stehen lassen. Zwar sei Finnland tatsächlich vorbildlich, doch gebe es genauso Länder mit einem Einheitsschulsystem, die ganz und gar nicht gut abschnitten. Das gegliederte System müsse erhalten bleiben, es sei ein „Chancenschulsystem“, in dem jeder und jede seinen Begabungen nach gefördert werden könne. Den sozialen Zusammenhalt sehe sie dadurch nicht gefährdet. Zumal es in Hessen auch Gesamtschulen gebe, in denen dann binnendifferenziert, also innerhalb des Unterrichts am jeweiligen Leistungsvermögen orientiert, gearbeitet werde. Diese Vielfalt solle erhalten bleiben.

Das sah bei der abschließenden Abstimmung auch die große Mehrheit der Zuhörer und Zuhörerinnen so. Rund 80 Prozent signalisierten ihre Zustimmung zum Erhalt des gegliederten Systems mit ihren grünen Kärtchen. pgh