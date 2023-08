Innenausschuss: Sondersitzung wegen neuerlicher Gewalttat in Hanau

Rechter Terror

Nach FR-Bericht zu Schuss in Hanau wollen Linke und SPD Innenminister Beuth befragen.

Linke und SPD wollen nach dem FR-Bericht zu Hintergründen eines Schusses auf einen 24-jährigen Hanauer mit türkischen Wurzeln eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragen. Diese soll noch in den Sommerferien stattfinden, wie die Fraktionen am Donnerstag mitteilten. In einem dringlichen Berichtsantrag wird die Linke Innenminister Peter Beuth (CDU) auffordern, etwa zu erklären, weshalb die Staatsanwaltschaft bei der Gewalttat, bei der das Opfer schwer verletzt wurde, derzeit kein rassistisches Motiv sieht.

Die FR hatte aufgedeckt, dass der Verdächtige vor der Tat im Juni durch aggressives Verhalten sowie rechte Äußerungen auffiel und es einen detaillierten Hinweis an die Polizei gab. In der Midnight Bar, am ersten Tatort des rassistischen Anschlags von Hanau, soll er sich am 11. Februar 2020 islamfeindlich geäußert und dann in seiner Wohnung zwei Migranten bedroht haben. Er posierte mit Waffen im Internet, hatte aber offenbar keine waffenrechtliche Erlaubnis. Zudem machte er Aussagen, die der radikalen QAnon-Bewegung zugeordnet werden. Bei dem 24-Jährigen, der im Sommer angeschossen wurde, handelt es sich um den Betreiber des Kiosks am zweiten Tatort des Anschlags vom 19. Februar 2020.

Dass dreieinhalb Jahre, nachdem in Hanau ein Verschwörungsideologe und Rassist neun Menschen ermordete, erneut ein Mensch aus rassistischen Gründen niedergeschossen worden sein könnte, sei schockierend, sagte Linken-Fraktionschefin Elisabeth Kula, ebenso wie die Bezüge zu den Attentaten im Februar 2020. Kula kritisiert, die Abgeordneten hätten wieder einmal erst aus der Zeitung Näheres erfahren.

Die Sicherheitsbehörden weisen Kritik zurück: Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Verdächtigen, der in Untersuchungshaft sitzt. Der 24-Jährige habe den 59-Jährigen nach einem Aufeinandertreffen mit seiner Freundin und einer weiteren Frau zur Rede stellen wollen. Dann sei es zu einem Streit gekommen. Ein etwaiges rassistisches Motiv für den folgenden Schuss sei Gegenstand der Ermittlungen gewesen. Bislang hätten sich entsprechende Hinweise jedoch nicht ergeben.

Die Polizei teilte der FR mit, nach dem Hinweis zu dem Vorfall am 11. Februar 2020 sei ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und die Wohnung des Mannes durchsucht worden, wobei keine Waffen gefunden wurden. Darüber hinaus sei er „umfassend überprüft“ worden. Staatsschutzrelevante Bezüge hätten nicht vorgelegen.

Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Hofmann, kritisierte ebenfalls mangelnde Information durch den Innenminister. Es müsse dringend geklärt werden, seit wann der mutmaßliche Täter den hessischen Sicherheitsbehörden, insbesondere dem Verfassungsschutz, bekannt sei. Die SPD will beispielsweise auch wissen, ob die Behörden von den Onlineaktivitäten des Beschuldigten wussten.