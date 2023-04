„Industriepolitik wurde ignoriert“

Von: Pitt von Bebenburg

Vergangenes Jahr auf dem Römerberg: die DGB-Kundgebung zum 1. Mai. Monika Müller © Monika Müller

IG-Metall-Bezirkschef Köhlinger stellt der hessischen Landesregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Er fordert einen Transformationsfonds.

Herr Köhlinger, in Zeiten des Klimawandels und des russischen Kriegs gegen die Ukraine steckt die Industrie mitten in Umbrüchen. Die IG Metall fordert von einer künftigen hessischen Landesregierung einen Transformationsfonds. Was bedeutet das konkret?

Die bisherige hessische Landesregierung hat das Thema Industriepolitik geflissentlich ignoriert. Das war schon zu Zeiten von Volker Bouffier so. Es gibt in Hessen definitiv keine industriepolitische Strategie. Wenn wir das Thema angesprochen haben, wurde uns entgegengehalten: Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote und hohe Durchschnittseinkommen in Hessen, was wollt ihr denn eigentlich?

Das stimmt ja auch.

Ja, das stimmt. Aber ich halte es für einen Fehler, sich damit zu begnügen, zu sagen, Hessen ist in erster Linie Luftdrehkreuz und in zweiter Linie Bankenstadt. Ich will nicht bis zur Bankenkrise zurückgehen, um die Bedeutung der Industrie für die hessische Wirtschaft zu illustrieren. Mitte März hat der hessische Ministerpräsident Boris Rhein nun zu einem Wirtschafts-Zukunftsrat eingeladen. Ich kann nur sagen: Besser spät als nie.

Machen das andere Landesregierungen besser?

Ja. Ich nehme mal das Saarland als ein klassisches Industrieland, das stark von der Transformation betroffen ist. Dort ist es gelungen, auf Initiative der Landesregierung einen Transformationsfonds in Höhe von 3,2 Milliarden Euro ins Werk zu setzen. Das ist auch dringend notwendig, schon um die Stahlindustrie zu einer klimaverträglichen Industrie umbauen zu können. Für Hessen müsste überprüft werden, ob ein solcher Transformationsfonds möglich ist, um entsprechende Aktivitäten auch für Infrastruktur und Energie sicherzustellen. Wirtschafts- und strukturpolitische Aktivitäten gibt es auch in anderen Bundesländern, etwa in Rheinland-Pfalz oder Thüringen. Nur in Hessen hat man sich in den zurückliegenden Jahren überhaupt nicht für das Thema Industriepolitik interessiert.

Das wäre eigentlich Sache von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ...

Ich möchte das gar nicht personifizieren. Es geht um die Landesregierung. Jetzt stehen Landtagswahlen bevor. Wir würden schon Wert darauf legen, dass industriepolitische Kompetenz in der Staatskanzlei und im Wirtschaftsministerium vorhanden ist und dass gewollt ist, das entsprechend umzusetzen.

Wer soll in einen solchen Fonds einzahlen?

Das ist in den Ländern, in denen das praktiziert wird, eine staatliche Finanzierung.

Was wird daraus konkret finanziert? Qualifizierung und Weiterbildung? Oder auch Standort-umbau?

Alles, was Sie gesagt haben. Wir haben in Hessen gut 100 000 Arbeitsplätze in Industrieunternehmen. Es ist wichtig, Hessen als Industriestandort zu erhalten.

Was müsste dafür geschehen?

Es gibt in Hessen keine nennenswerte Neuansiedlung von Industrie. In anderen Bundesländern werden Batteriefabriken angesiedelt oder Halbleiterfabriken. In Hessen wird mit dem Bestand gearbeitet. Für einen Industriestandort wie Hessen halte ich es für mehr als bedenklich, dass noch nicht einmal der Versuch unternommen worden ist, eine solche Ansiedlungspolitik in die Tat umzusetzen. Das Thema wird nachrangig bearbeitet, geradezu nachlässig.

Betroffen ist unter anderem die Autobranche durch die Umstellung auf Elektromobilität. Was bedeutet das für die Beschäftigten?

Durch die Transformation gehen Arbeitsplätze verloren, das ist gar keine Frage. Es werden aber auch neue Arbeitsplätze entstehen, etwa im Bereich der Elektromobilität. Die Elektromobilität ist politisch angeschoben worden, aber es fehlen noch viele Voraussetzungen, Stichwort Lade-Infrastruktur. Die Bundesregierung will bis 2030 eine Million öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland erreichen. Im Oktober 2022 waren es gerade einmal 70 000. Dabei müssten pro Jahr 100 000 Ladestationen entstehen, um das gesetzte Ziel zu erreichen. In Hessen gab es im Oktober lediglich 5626 öffentliche Ladepunkte.

Zur Person Jörg Köhlinger steht seit 2015 an der Spitze der IG Metall im Bezirk Mitte, der für Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen zuständig ist. Der 59-jährige Frankfurter , der in Wetzlar geboren ist, spricht bei der Mai-Kundgebung in diesem Jahr in Marburg. Der gelernte Industriekaufmann war vor seiner Zeit als hauptamtlicher Gewerkschafter bei Buderus in Wetzlar beschäftigt. pit

Wer muss dafür bezahlen? Die Industrie, die ihre Produkte verkaufen will, oder die öffentliche Hand?

Die Infrastruktur muss durch die öffentliche Hand mitgeschaffen werden. Die Industrie muss auch mitbezahlen. Es ist die Voraussetzung dafür, dass die Elektromobilität funktioniert. Ein anderes Thema ist der Industriestrompreis. Deutschland hat einen der höchsten Industriestrompreise in Europa und einen der höchsten weltweit. Deswegen brauchen wir dringend eine Lösung dafür, die es auch in anderen europäischen Ländern in Europa auch gibt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat angekündigt, dafür einen Vorschlag zu machen. Darauf warten wir bisher vergeblich.

Das läuft allerdings auf eine staatliche Subventionierung des Industriestroms hinaus, oder?

Das wird letzten Endes notwendig sein, weil die Industrie sonst nicht wettbewerbsfähig sein kann. Dabei ist für uns zentral, dass die Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird und zuverlässig dauerhaft zur Verfügung steht.

Die Umbrüche bringen auch Gewinner hervor, etwa die Heizungsbranche, die jetzt Hunderttausende Wärmepumpen herstellen und einbauen soll. Was tut sich da?

Da wird der Bedarf enorm wachsen. Es werden händeringend Installateure gesucht. Wenn man die Energiewende schaffen will, muss man zur Kenntnis nehmen, dass der Gebäudesektor eine enorm hohe Bedeutung hat. Ohne eine vernünftige Berufsausbildung und Arbeitsbedingungen zu guten, tariflichen Bedingungen wird das nicht funktionieren.

Wie beurteilen Sie den Verkauf der Heizungssparte des hessischen Traditionsunternehmens Viessmann an eine US-Firma?

Die Hersteller von Wärmepumpen, wie das hessische Unternehmen Viessmann, sind Teil einer Schlüsselindustrie für den Umbau der Energieversorgung. Und das Fundament des Erfolgs des Unternehmens sind die Beschäftigten. Auch im Fall eines Verkaufs dürfen Kompetenzen nicht verlorengehen, sondern müssen gehalten, ausgebaut und gefördert werden. Das sichert Arbeitsplätze, und es entstehen erst gar keine neuen Abhängigkeiten in der Energieversorgung. Falsche industriepolitische Entscheidungen haben schon einmal einer ganzen Zukunftsbranche wie der Solarindustrie und Photovoltaik geschadet. Das darf sich nicht wiederholen.

Ihre Gewerkschaft organisiert auch die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie. Früher wurde sie nur am Rande erwähnt, heute steht sie im Zentrum der Debatten. Wie sehen Sie die Lage dieser Branche?

Wir haben in Hessen einen signifikanten Anteil an Rüstungsindustrie, in Kassel mit Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall. Die unterscheiden sich von anderen Branchen darin, dass ihre Auslastung schon vor dem russischen Angriffskrieg deutlich höher war. Die hatten schon Auftragseingänge und Wartungsverträge bis in die 30er Jahre hinein, wovon andere Unternehmen nur träumen. Das hat jetzt nochmals zugenommen. Man mag das beklagen. Viele wünschen sich, dass andere Produkte hergestellt werden. Aber vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung muss man feststellen, dass die Rüstungsbranche jede Menge zusätzlicher Aufträge erhält. Es gibt in dem Bereich einen Arbeitskräfteaufbau.

Die Inflation macht den Menschen zu schaffen. Werden die Tarifabschlüsse dem gerecht?

Während der Pandemie ging es vor allem um Beschäftigungssicherung. Der Blick auf alle Branchen und Bereiche zeigt: Aufgrund der Steigerung insbesondere der Lebensmittel- und Energiekosten haben wir enormen Bedarf und berechtigte Erwartungen. Mit unserem Abschluss für die Metall- und Elektroindustrie im Herbst haben wir das Ziel verfolgt, Kaufkraft zu erhalten. Das ist ausgesprochen gut gelungen. Daneben ist das Thema Arbeitszeit ein Megathema. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, etwa durch längere Teilzeit oder kürzere Vollzeit – das wird die Debatte in den nächsten Jahren prägen. Das ist häufig eine Frage, die schon in den Einstellungsgesprächen eine Rolle spielt. Wer da nicht handelt, der wird nicht zukunftsfähig sein und der wird im Wettbewerb um Fachkräfte unterliegen.

Kommt die Vier-Tage-Woche?

Das Thema Vier-Tage-Woche wird natürlich auch eine Rolle spielen. Wir haben übrigens auch jetzt schon die Möglichkeit von verkürzter Vollzeit in den Tarifverträgen.