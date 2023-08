In Hessen sind noch viele Ausbildungsplätze frei

Von: Peter Hanack

Den Weg zur Arbeitsagentur muss man erst einmal finden. Zu vielen jungen Leuten gelingt das nicht, sie bleiben ohne Ausbildung und Beruf. © Ralph Peters/Imago

Die Bundesagentur für Arbeit meldet mehr freie Lehrstellen und mehr Interessierte. Dennoch bleiben viele Jugendliche ohne Ausbildung. Zugleich ist im Juli die Zahl der Arbeitslosen in Hessen gestiegen.

Mehr offene Ausbildungsstellen und mehr suchende Bewerber und Bewerberinnen, etwas mehr Menschen ohne Arbeit als im Monat zuvor: Das ist der aktuelle Stand auf dem hessischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) geht man davon aus, dass Richtung Herbst die Zahlen wieder sinken werden, und zwar in beiden Bereichen.

Hessens Betriebe suchen weiterhin händeringend Nachwuchs. Das belegen die am Dienstag veröffentlichten Zahlen der BA. Demnach ist im Juli die Nachfrage nach Auszubildenden für das nächste Ausbildungsjahr nochmals gestiegen. So wurden der Regionaldirektion Hessen bisher etwa 33 270 Ausbildungsplätze gemeldet. Das sind 830 mehr als im Vormonat. Dem gegenüber stehen rund 31 800 junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz gesucht haben oder noch suchen. Das sind 870 mehr als im Juli 2022. Unversorgt waren aktuell noch gut 10 300 Bewerber und Bewerberinnen. Zugleich wurden Mitte des Montas noch etwa 14000 Ausbildungsplätze als unbesetzt registriert.

Zu wenig Nachwuchs für die Betriebe

Nach Angaben der BA haben vor allem jene gute Aussichten, die im Einzelhandel, Verkauf, als Bürokraft, Medizinische Fachangestellte oder als Bank- und Industriekaufmann oder -frau eine Ausbildung suchen. Die meisten unbesetzten Plätze pro Interessent gibt es in den Bezirken der Agenturen für Arbeit Bad Hersfeld-Fulda und Limburg-Wetzlar. Dort kommen auf einen Bewerber oder eine Bewerberin drei bzw. zwei offene Angebote.

Erfahrungsgemäß werde mit dem Start des neuen Ausbildungsjahrs und des Studienbeginns spätestens im Oktober die Zahl junger Menschen wieder sinken, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, erklärte Frank Martin, der Leiter der Regionaldirektion. Angesichts der vielen unbesetzten Ausbildungsstellen sei es allerdings wichtig, dass noch viele Auszubildende nachvermittelt werden könnten.

3000 Arbeitslose mehr

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hessen im Vergleich zum Vormonat gestiegen. So waren im Juli knapp 182 000 Menschen auf der Suche nach einem Job, das sind 3000 mehr als im Monat davor. Dieser Anstieg sei allerdings dem Sommer geschuldet und saisonüblich, so Frank Martin. Er geht davon aus, dass auch die Arbeitslosenzahl im Herbst wieder sinken werde.

Insgesamt stabilisiere sich der Arbeitsmarkt, so Martin. Inzwischen seien 2,7 Millionen Menschen in Hessen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, Tendenz steigend. Die Betriebe suchten weiterhin nach Arbeitskräften, wenn auch etwas „verhaltener“ als bisher.

Dass die Arbeitslosenzahlen im Juli im Vergleich zum Vormonat gestiegen seien, liege vor allem daran, dass viele junge Menschen unter 25 Jahren nach Hessen zugezogen seien, vor allem aus der Ukraine.

Zuzug nach Hessen

Auch hat laut der Bundesagentur eine gestiegene Zahl von Menschen aus der Ukraine in diesem Sommer ihren Sprachkurs beendet und sich arbeitssuchend gemeldet. Rund 5000 Ukrainer oder Ukrainerinnen hätten in den vergangenen zwölf Monaten bereits einen Job in Hessen gefunden. 17 700 seien weiter auf der Suche nach einer Beschäftigung; die meisten von ihnen sind Frauen.