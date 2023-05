In Hessen gibt es künftig wieder je zwei Wochen Herbst- und Osterferien

Von: Peter Hanack

Leere Klassenzimmer in Ferien und leere Lehrerzimmer in den Ferien. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Termine der hessischen Schulferien bis 2030 stehen nun fest. Die „Hessenwoche“ nach Neujahr bleibt und auch im Herbst und zu Ostern sind die Ferien nun wieder gleich lang.

Gerade noch hatte es Unmut darüber gegeben, dass Hessen als einziges unter 16 Bundesländern noch keinen Termin für die Herbstferien 2024 festgelegt hatte. Nun hat das hessische Kultusministerium nachgelegt und gleich alle Termine bis 2030 festgeklopft.

Neu ist, dass es künftig wieder jeweils zwei Wochen Herbst- und Osterferien geben wird. Zuletzt waren die Ferien im Herbst zugunsten Ostern um eine Woche verkürzt gewesen. Außerdem wird es in allen Jahren wieder die sogenannte „Hessenwoche“ geben, also mindestens eine ganze Ferienwoche nach Neujahr, wenn in den meisten anderen Bundesländern wieder Schulunterricht stattfindet.

Insgesamt sind es bundeseinheitlich 75 unterrichtsfreie Tage, die sich in Hessen auf die Sommer-, Herbst-, Weihnachts- und Osterferien sowie einige bewegliche Ferientage verteilen.

Die Termine für die Sommerferien bis 2030 waren Ende 2021 von der Kultusministerkonferenz beschlossen worden. Beim Ferienbeginn wechseln sich die Bundesländer ab, um Verkehrsmittel und Urlaubsgebiete nicht zu überlasten. Lediglich Bayern und Baden-Württemberg sind davon ausgenommen und haben ihre eigenen Pläne für den Sommer.

An der Festlegung der Termine sind mehr als hundert Organisationen, Institutionen, Verbände, Dienststellen und Ministerien beteiligt, darunter der Landeselternbeirat und die Landesschülervertretung, Lehrerverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Städtetag, Landkreistag, Universitäten und Kammern.

Die verbindlichen Ferientermine für die Schuljahre 2024/2025 bis 2029/2030 sind unter folgender Adresse auf der Internetseite des hessischen Kultusministeriums zu finden: kultusministerium.hessen.de/schulsystem/ferien/ferientermine