In den Beruf hineinhelfen

Von: Peter Hanack

50 000 junge Menschen verlassen in Deutschland jährlich die Schule ohne Abschluss. Viele von ihnen geraten völlig aus dem Blick.

„Azubis gesucht“ – das gilt für viele Betriebe in Hessen. Sie zu finden, wird immer schwieriger. © Martin Schutt/dpa

Na das ist doch mal eine gute Nachricht. So viele freie Ausbildungsplätze! Ok, für die suchenden Betriebe ist das natürlich nicht so toll, aber die jungen Leute, die haben doch die Auswahl.

Also beste Aussichten für den Nachwuchs? Wenn’s denn mal so wäre. Tatsächlich ist die Lage der jungen Generation viel prekärer, als es scheint.

Denn das Bild, das die Bundesagentur für Arbeit da zeichnet, zeigt (notgedrungen) lediglich einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Die Zahlen erfassen eben nur jene, die als Anbieter oder Suchende auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt unterwegs sind. Dort aber kommen viele – und es sind wieder mehr geworden – erst gar nicht an.

50 000 junge Menschen verlassen in Deutschland jährlich die Schule ohne Abschluss. Viele von ihnen geraten völlig aus dem Blick, bleiben auch ohne Berufsausbildung. Zwei Millionen sind es in Deutschland, fast jeder siebte der 20- bis 34-Jährigen. Ihnen helfen auch viele offene Ausbildungsstellen so gut wie nichts, weil sie dort kaum noch landen können.

Sicher, Schule muss (noch) mehr dafür tun, dass so viele wie möglich einen Abschluss machen. Doch gerade auch danach braucht es Unterstützungssysteme, die ausreichend ausgestattet sind. Die Jugendberufshilfe mit Jugendwerkstätten und Produktionsschulen aber darbt. Hier zu investieren lohnt. Am Ende gerade auch für die suchenden Betriebe.