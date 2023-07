Ihre Heimat heißt Hessen

Von: Jutta Rippegather

Die Abschiebedrohung des Kurden Muhiddin Fidan ist kein Einzelfall. Der Kommentar.

Könnte sich einsetzen: Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). © Sebastian Gollnow/dpa

Er ist als 13-jähriger Teenager mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland geflüchtet. Hat hier eine Familie gegründet - Frau und Kinder besitzen einen deutschen Pass. Und soll jetzt zwangsweise in ein Land gebracht werden, das ihm fremd ist, und wo ihm Gefahr droht.

In letzter Minute ist es gelungen, über einen Eilantrag die Abschiebung von Muhiddin Fidan zu verhindern. Nach fünf Tagen Haft durfte der Kurde zurück in seine Wohnung im Landkreis Kassel. Sich in Sicherheit wiegen kann sich die Familie noch immer nicht. Was für ein Druck für die Eltern und die Kinder. Was für eine seelische Belastung. Wie unfair gegen diese Menschen, die sich hier wohl fühlen, integriert haben. Der 40-Jährige hat sich im Kurdischen Kulturverein engagiert. Ist das ein Verbrechen? Er hat nicht geklaut, niemanden verletzt. Ihn von Frau und Kindern wegzureißen, das ist herzlos und kriminell. Nicht, dass er aufklärt über die Unterdrückung seines Volks in der Türkei.

Letzte Minute

Die Geschichte von Muhiddin Fidan ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu Abschiebungen gut integrierter Menschen, die wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft sein können. Sie müssen aber die Chance dazu bekommen. Wer sich von einer Duldung zur anderen hangelt, dem wird sie verwehrt. Der Kurde und seine Familie müssen endlich zur Ruhe kommen dürfen. In ihrer Heimat - und die heißt Hessen.