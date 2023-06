Hitze in Hessen: Empfehlungen für Pflegende

Von: Jutta Rippegather

Heißer Sommer. © Monika Müller

Eine Broschüre gibt Tipps zum Hitzeschutz für Angehörige und Beschäftigte in Gesundheitsberufen. Die Ärzteschaft hat eine Telefonaktion organisiert.

Vor den Folgen der Hitze für die Gesundheit hat Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) gewarnt. Anlass ist der bundesweite Hitzeaktionstag der Bundesärztekammer und der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit am heutigen Mittwoch, 14. Juni, an dem sich die Landesärztekammer Hessen mit einer Telefonaktion beteiligt.

Häusliche Pflege im Fokus

Auch in diesem Jahr sei wieder mit extrem heißen Tagen und länger anhaltenden Hitzewellen zu rechnen, sagte Klose am Dienstag in Wiesbaden. Bei der Vorbereitung darauf könnten die vom Sozialministerium herausgebrachten Empfehlungen „Hitze – Was man für Betreuung und Pflege in der Häuslichkeit wissen sollte“ helfen. Das Papier entstand im Rahmen des hessischen Hitzeaktionsplans in Zusammenarbeit dem Landesamt für Gesundheit und Pflege, dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und der Fach- und Vernetzungsstelle Senioren- und Generationenhilfe der hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung.

Bewährt hätten sich in Hessen die Empfehlungen der Oberen Betreuungs- und Pflegeaufsicht für stationäre Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe. „Nun stärken wir den Hitzeschutz im ambulanten Bereich weiter“, sagte Klose. Das Papier bündele umfangreiches Fachwissen aller Beteiligten und diene der Unterstützung der Beschäftigten ambulanter Dienste sowie der Angehörigen von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen. Es gibt Tipps, wie der Hitzeschutz auch in den eigenen vier Wänden zu verbessern ist.

Bereits vor einigen Wochen wurden Informationsschreiben zum Thema Hitze- und UV-Schutz an hessische Arztpraxen und Kliniken verschickt, die sich an deren Beschäftigte richten. Es entstand in Zusammenarbeit mit der Landesärztekammer, der Hessischen Krankenhausgesellschaft, und der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Sämtliche Informationen rund um den Hitzeaktionsplan und das Thema Hitzeschutz sind auf der Internetseite des Ministeriums zu finden.

Bei der Telefonaktion der Landesärztekammer Hessen fungiert die FR als Medienpartnerin. Von 10 bis 12 Uhr beantwortet die Ärztin Svenja Krück Fragen, von 15 bis 17 Uhr ist ihr Kollege Lars Bodammer erreichbar. Die Telefonnummer: 069/976 725 98.

Homepage des Ministeriums: https://soziales.hessen.de