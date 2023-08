Teststrecke in Hessen verlängert: Ein Stück mehr E-Highway auf der A5

Von: Jutta Rippegather

Bislang fahren einzig Hybrid-Lastwagen auf der Teststrecke. © Autobahn GmbH des Bundes

Die Teststrecke auf der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt ist um sieben Kilometer verlängert. Demnächst geht der erste reine Stromer an den Start.

Frankfurt - Der E-Highway auf der Autobahn A5 ist um sieben Kilometer länger. Und entgegen dem Eindruck vieler Leute werden die Oberleitungen zwischen Frankfurt und Darmstadt fleißig genutzt, versichert ein Sprecher der bundeseigenen Autobahngesellschaft. Nur eben meist zu Zeiten, an denen recht wenig Leute unterwegs sind – in den ganz frühen Morgenstunden etwa. Möglich sei auch, dass insgesamt zehn Oberleitungslastwagen bei der Masse an normalem Verkehr in diesem Abschnitt untergehen; mit rund 140 000 Fahrzeugen pro Werktag zählt dieser Abschnitt der A5 zu den am meisten befahrenen der Republik.

Zehn Fahrten am Tag gebe es im Durchschnitt auf der Teststrecke, sagt Sprecher Gerhard Lerch im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Bislang erfolgen sie einzig mit Hybrid-Fahrzeugen, die zehn Prototypen haben alle einen Dieseltank. Im September soll der erste rein batterieelektrische Lastwagen an den Start gehen. Der wird dann einzig mit Saft von der Oberleitung angetrieben – oder alternativ von einer Ladesäule. „Wir erwarten daraus Erkenntnisse, nach denen wir die Transporter anpassen“, sagt Lerch.

Teststrecke auf A5 in Hessen: Sieben Kilometer, 14,8 Millionen Euro

Vor fünf Jahren war die Versuchsstrecke in Betrieb gegangen. Ein Vorhaben mit vielen Rückschlägen. Es dauerte seine Zeit, bis eine nennenswerte Zahl an Fahrzeugen zur Verfügung stand. Inzwischen sind es zehn, neun Speditionsunternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet sind beteiligt. Die Oberleitungs-Lastwagen haben sie geliehen. Auf dem Dach befinden sich Stromnehmer, die sie bei Bedarf ausfahren können. Mit der Energie wird der Elektromotor angetrieben, gleichzeitig kann die Batterie geladen werden. Eine kostspielige Angelegenheit. Allein die reine Infrastruktur für die Erweiterung der Teststrecke um sieben Kilometer Richtung Darmstadt kostete 14,8 Millionen Euro, sagt Lerch. Die Beteiligten erhoffen sich davon neue Erkenntnisse über das Ladeverhalten auf einer längeren Strecke und die Wirtschaftlichkeit der Technologie.

Das Projekt Elisa (elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen) befasst sich mit E-Highway-Infrastruktur in Deutschland. Es gibt drei Projekte. In Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg laufen parallele Tests. Das hessische befindet sich auf der vielbefahrenen A5 zwischen den Anschlussstellen Langen/Mörfelden und Weiterstadt. In Betrieb ging die Versuchsanlage im Mai 2019 auf je fünf Kilometern in beiden Fahrtrichtungen. Richtung Süden kamen jetzt weitere sieben Kilometer hinzu. Zuständig ist seit 2021 die Autobahngesellschaft des Bundes, vorher war es Hessen Mobil. Der Feldversuch ist bis 2025 angesetzt und wird vom Bund gefördert.jur www.autobahn.de/ehighway-elisa

Für die Verlängerung wurden 181 Stahlmasten für Fahrdrähte und Tragseile sowie zwei Unterwerke verbaut. Die besondere Herausforderung: sie unterbrechungsfrei entlang der Anschlussstelle sowie einer Lärmschutzwand zu bauen. Die für Juli geplante Inbetriebnahme war verschoben worden, nachdem ein Bagger bei Bauarbeiten ein Erdungskabel beschädigt hatte. Jetzt ist sie startbereit.

Zwölf Prototypen sollen E-Highway in Hessen bald im Regelbetrieb nutzen

Im Januar 2021 hatte die neu gegründete Autobahn-Gesellschaft die Gesamtprojektleitung von der Landesbehörde Hessen Mobil übernommen. Mit dabei: Siemens Mobility, E-Netz Südhessen und die Technische Universität Darmstadt. Der Feldversuch wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und „fortlaufend unter technologischen, verkehrlichen, ökologischen, ökonomischen, organisatorischen und akzeptanzbezogenen Aspekten evaluiert“, heiß es. Insgesamt sollen zwölf verschiedene Prototypen den E-Highway bis zum Jahr 2025 im Regelbetrieb nutzen. Mehr als eine halbe Million Kilometer flossen bislang in die Auswertung ein. Vor der Streckenerweiterung sei eine Verfügbarkeit von bis zu 98 Prozent erreicht worden. (Jutta Rippegather)