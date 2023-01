Hessischer Löwensenf: Plenarwoche mit Huhn

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Im Restaurant des hessischen Landtages stärken sich Abgeordnete und Medienleute. Und manchmal gibt es Huhn. © Renate Hoyer

Die FR-Landtagskolumne ist wieder da. Heute geht es um Neulinge und halbe Hähnchen, um Energie und kalte Büros. Und über allem schwebt der Geist von Nancy Faeser.

Das Ende der ersten Plenarwoche des Jahres, der Start in den Wahlkampf, die vielen kleinen Episoden, die in der alltäglichen Berichterstattung keinen Platz finden: Es gibt viele Gründe, warum wir heute die Tradition wieder aufleben lassen, die wir nach dem Personalwechsel im Landtagsteam haben pausieren lassen. Die FR-Kolumne aus dem hessischen Landtag ist wieder da. Wie gewohnt erscheint sie jeden Samstag, weil wir damit die Woche gut abbinden können. Aber mit neuem Namen: Löwensenf.

Eine Verneigung vor der prächtigen Großkatze, die seit Hunderten von Jahren für die hessische Landschaft steht. Die das Landeswappen ziert. Im Landtag ist der Löwe allgegenwärtig, in den vergangenen Jahren hat er an dieser Stelle gut gebrüllt. Ab sofort geben wir unseren Senf dazu. Mal süß, mal extrascharf. Kommt auf das Thema an und die Stimmung.

Die Energiespartipps von Tarek Al-Wazir gelten auch im Landtag

Was Sie hier lesen werden? Alles, was wir neben den großen Themen für berichtenswert erachten. Hier erfahren Sie Hintergründe, die in den anderen wichtigen hessischen Medien nicht zu finden sind. Zum Beispiel, dass die Küche im Landtagsrestaurant an jedem Donnerstag der monatlichen Sitzungswoche einen besonderen Vogel auf der Speisekarte hat: das halbe Plenarhuhn mit Pommes. Oder dass die Energiespartipps aus dem Wirtschaftsministerium von Tarek Al-Wazir die Landtagsverwaltung erreicht haben. Es gibt neuerdings Bewegungsmelder auf den Toiletten und montags ist es auffällig frisch in den Büros. Am Wochenende, so hört man, bleibt die Heizung aus.

Kein einfacher Start für die Neulinge im Parlament. Darunter Stefan Grüttner, der sich vermutlich nicht hätte träumen lassen, dass er nochmal an seine langjähriger Wirkungsstätte zurückkehren wird. Einzig aus Loyalität gegenüber seiner Partei ist er nachgerückt, als Norbert Kartmann sein Mandat niederlegte, hat der einstige CDU-Sozialminister uns gestanden. Und dass er sich beruflich umorientiert hat, für die kommende Legislaturperiode im nächsten Jahr definitiv nicht mehr zur Verfügung steht.

Ministerpräsident Boris Rhein dankt der Waffenschmiede Krauss-Maffei Wegmann

Zum Schlusspunkt der Woche wirft am Freitag dann noch einmal die große Weltpolitik ihre Schatten auf Hessen. „Ministerpräsident Boris Rhein informiert sich bei Krauss-Maffei Wegmann über die Produktion des Kampfpanzers Leopard 2“ lässt uns die Staatskanzlei wissen. „Regierungschef lobt Unternehmen für Investitionen am Standort Kassel.“

Tja, der von seinem Vorgänger Volker Bouffier inthronisierte CDU-Politiker ist schon seit Monaten in Hessen unterwegs, um sich im Land bekannt und beliebt zu machen. Die Landtagswahl liegt nicht mehr in dubioser Ferne. Nach langer Geheimniskrämerei ist der Termin gelüftet: der 8. Oktober. Und die Linke hat jetzt sogar schon den Entwurf ihres Programms vorgestellt, mit dem sie, wie sie sagt, ihre Rolle als einzige Opposition im Land verteidigen will. Wenn sie den Wiedereinzug nicht noch versemmelt.

Manchmal könnte es an dieser Stelle auch gruselig werden. Wenn es um die AfD geht zum Beispiel. Oder um die SPD. Denn ein Gespenst geht um im hessischen Landtag, das Gespenst der Nancy Faeser. Macht es die Bundesinnenministerin und Chefin der Hessen-Genoss:innen, oder macht sie es nicht? Versucht sie als Spitzenkandidatin den Sturm auf die Staatskanzlei? Wir bleiben dran. (Jutta Rippegather und Hanning Voigts)