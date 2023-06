Hessischer Landtag: Der Anti-Bouffier

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) mit seinem Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne). © dpa

Verkehrte Welt. Der Grüne trägt Krawatte und der CDU-Mann Turnschuhe wie weiland Joschka Fischer. Löwensenf - die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Kleider machen Leute. Aber entscheiden sie über die Zukunft Hessens? Eine Frage, die einen nicht loslässt, nachdem die Grünen ihre Wahlkampfplakate in dieser Woche vorgestellt haben. Nichts bleibt bei so einem Fotoshooting mit einer professionellen Werbeagentur dem Zufall überlassen. Alles durchdacht, geprüft, eine Botschaft, mit einer Philosophie hinterlegt. Und auf einem der Motive – dem mit dem Slogan „Entschieden für Hessen“ - trägt Tarek Al-Wazir tatsächlich Krawatte.

Nicht dass der Wirtschaftsminister das sonst nie täte. Doch bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass Boris Rhein sich explizit ohne Schlips und hemdsärmelig präsentiert - zumindest auf den zwei Großplakaten, die die CDU vor ein paar Wochen in Fulda vorgestellt hatte. Verkehrte Welt. Der Grüne trägt Krawatte, der CDU Mann keine. Der eine will nach der Hessenwahl am 8. Oktober Ministerpräsident werden, der andere ist es schon. Der eine fischt bei den Konservativen, der andere nach Stimmen aus der Mitte.

Wie uns zu Ohren gekommen ist, hat Rhein seine neue Lässigkeit auch auf dem Hessentag demonstriert. In Sneakers (sic) soll er dort aufgetaucht sein. Boris Rhein, der Anti-Bouffier. Undenkbar, dass sein Vorgänger sich mit Turnschuhen à la Joschka Fischer bei öffentlichen Auftritten hätte sehen lassen. So ändern sich die Zeiten, so ändert die CDU ihr Image.

Um die Frage Krawatte oder nicht muss sich Nancy Faeser keine Gedanken machen. Frauen haben da definitiv ausnahmsweise mal einen Vorteil. Als Bundesinnenministerin hat die Sozialdemokratin auch wichtigere Probleme zu lösen. Etwa wie sie Genossinnen und Genossen davon überzeugen kann, dass der Asylkompromiss auf EU-Ebene eine gute Sache ist. Einige Partiefreundinnen und -freunde fühlen sich von dem Beschluss auf den Schlips getreten. Mit Andrea Ypsilanti gab eine prominente Vertreterin des linken Flügels gar ihr Parteibuch zurück. Doch ob der Ärger so groß ist, dass die SPD ihre eigene Kandidatin beschädigen wird, ist schwer vorstellbar. Wir werden es beobachten - beim Parteitag an diesem Samstag. Und selbstverständlich darüber berichten.

Für das Treffen hat die hessische Sozialdemokratie Hanau gewählt, wo die Wiege der Brüder Grimm stand. Wie sich für eine Innenministerin gehört, sind die Sicherheitsvorkehrungen groß. Es geht verhältnismäßig früh los, das Programm ist umfangreich. Die Landesliste wird gewählt, der Leitantrag steht zur Debatte, Bundesvorsitzender Lars Klingbeil hat sich angesagt, Oberbürgermeister Claus Kaminsky spricht ein Grußwort und Silas Kropf.

Silias wer? Na, der Bildungsreferent der Unterbezirks Wetterau, Mitglied im Vorstand des SPD-Limeshain. Das prädestiniert ihn allerdings noch nicht für ein Grußwort bei einem Parteitag, der zudem auch im Main-Kinzig-Kreis stattfindet. Kropf hat es auch nicht als Genosse auf die Rednerliste geschafft, sondern als stellvertretender Vorsitzender des Vereins Christopher Street Day Hanau. Denn just am selben Tag an dem die SPD ihre Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin kürt, wird es fröhlich in der Hanauer Innenstadt. Auf den Umzug folgt ein „Empowerment Festival“ mit Dragshow, Tanzdarbietungen und jeder Menge Musik. Gewiss gibt es ganz viele bunte Kostüme zu sehen und ganz wenig Krawatten. Kleider machen halt Leute.

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf