Hessische Vielfalt

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Manche Wahlkämpfende tanzen auf dem Christopher Street Day, andere auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Mit der Gefahr, zu stolpern. Löwensenf - die Kolumne aus dem Landtag.

Hessen ist ein Land mit vielen Facetten. Hier der Ballungsraum mit Deutschlands größtem Flughafen, über dem derzeit abends die Jets im Anflugstau schweben, als hätte es Corona nie gegeben. Da ländliche Regionen mit - man glaubt es kaum - noch intakten Wäldern. Der Hohe Meißner etwa ist eine echte Entdeckung. Hessen ist international, bunt, tolerant. Jeder soll sich hier wohl fühlen. Unabhängig von geschlechtlicher Orientierung, gefühltem oder gelebtem Geschlecht. Dafür steht der Christopher Street Day, den die Community derzeit in Frankfurt feiert. Mittendrin: unsere wahlkämpfenden Politikerinnen und Politiker. Nicht alle, aber einige.

Am spektakulärsten ist der Einsatz von Nancy Faeser. Nehmen wir an, dass die Ankündigung der Bernd-Reisig-Stiftung eintrifft - man kann ja in Berlin nie wissen. Dann wird die Bundesinnenministerin bei der Demo am Samstag auf dem Wagen der Stiftung stehen und in die Menge winken. Die Spitzenkandidatin der SPD ist Mitglied im Kuratorium der Stiftung, und sie ist nicht die Einzige auf dem Wagen. Der Chef des Rhein-Main-Verkehrsverbunds, Knut Ringat, ist ebenfalls dabei, samt anderer illustrer Gestalten wie TV-Moderatorin Jule Gölsdorf und Rafi Rachek - Personaltrainer, Fitness-Model, Reality-TV-Darsteller. Das ist Vielfalt und Toleranz.

Am Boden bleiben wohl die Grünen-Wahlkämpfenden. An der Demonstration am Samstag wollen die Spitzenkandidierenden Tarek Al-Wazir und Angela Dorn teilnehmen, wurde ohne Details mitgeteilt. Und dass die Demonstration eröffnet wird von Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg und Hessens Sozial- und Integrationsminister Kai Klose. Der hat in dieser Woche noch schnell den Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt 2.0 vorgelegt. Die Nähe zum CSD dürfte ebenso wenig Zufall sein wie dass es just seit Freitag bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt einen Beauftragten für die Verfolgung LGBTIQ*-feindlicher Straftaten gibt. Trotzdem eine gute Sache.

Auf Vielfalt und Toleranz setzt auch der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein. Der CDU-Spitzenkandidat mischt sich zwar nicht in Frankfurt unters queere Volk. Doch er tanzt auf zwei Hochzeiten. Man weiß ja nie, wer in Zukunft der starke Mann sein wird in der Union. Rhein kuschelt deshalb mit beiden Parteiflügeln: Zum Sommergespräch im Biebricher Schloss der Hessen-CDU kommt Carsten Linnemann, die neue Nummer zwei nach dem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Mit Hendrik Wüst trifft sich Rhein wenig später zum Wandern von Willingen in Hessen nach Winterberg in Nordrhein-Westfalen. Angekündigt ist ein Austausch über die länderübergreifende Zusammenarbeit. Womöglich will Rhein ja auch mehr über den eher liberalen Kurs seines Kollegen erfahren.

Auf zwei Hochzeiten wollte übrigens auch Hessens Innenminister Peter Beuth tanzen. Mit der Höms, der neuen Hochschule für Polizei und Verwaltung, wollte er eine gute Berufsausbildung für die Polizei hinkriegen und sich zugleich mit den Weihen von Wissenschaft und Forschung schmücken. Dass das in der gewählten Form vielleicht nicht gelungen ist, wurde diese Woche bei einer Anhörung beim Staatsgerichtshof deutlich. Beuth wurde immer genervter, je länger das dauerte. Vielleicht geht er ja zum Abschalten ein wenig auf den CSD.

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf