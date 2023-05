Hessische SPD will „die besten Kräfte“ bündeln

Von: Hanning Voigts

Die hessischen Sozialdemokraten entscheiden sich für ein Motto für die Landtagswahl im Oktober.

Die hessische SPD zieht mit dem Slogan „Die besten Kräfte für Hessen“ in den Wahlkampf zur Landtagswahl am 8. Oktober. Wie Generalsekretär Christoph Degen der Frankfurter Rundschau bestätigte, habe sich der Landesparteirat, eine Art kleiner Parteitag, am Donnerstagabend in Kassel für diesen Werbespruch entschieden. SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sei bei der Entscheidung ebenfalls dabei gewesen, berichtete Degen.

Der Slogan fasse das inhaltliche und personelle Angebot der Sozialdemokratie treffend zusammen, sagte Degen. „Natürlich geht’s um Frau Faeser als unsere beste Kraft für Hessen“, sagte er. Zugleich passe der Spruch aber auch gut zu den inhaltlichen Schwerpunkten der SPD im Wahlkampf, nämlich zu den Themen Arbeit und Transformation der Wirtschaft, Bildung, Wohnen und Gesundheit.

Neue Fachkräfte

Wirtschaft und Industrie befänden sich durch Digitalisierung und Umstellung auf Klimafreundlichkeit in einem großen Umbruch, erläuterte Degen. Deshalb müsse man auf Weiterbildung setzen und „in Köpfe investieren“, um gute Arbeitsplätze in Hessen zu erhalten. Gegen den Fachkräftemangel brauche man die besten Kräfte. In der Bildung müsse es darum gehen, kein Kind ohne Abschluss aus der Schule zu entlassen, „damit wir kein Talent vergeuden“, sagte Degen.

Da im Gesundheitssektor und in der Pflege sowie beim dringend notwendigen Wohnungsbau ebenfalls Fachpersonal fehle, passe der Slogan auch zu diesem Thema, so Degen.