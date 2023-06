Hessische Landespolitik: Voller Einsatz

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

Die Landespolitik geht bis an die Schmerzgrenze. Im Kopf und auf dem Fußballplatz. Löwensenf - die Kolumne aus dem hessischen Landtag.

Diese Woche war wieder Plenum im Landtag. © Michael Schick

Politik kann manchmal wehtun. Bis an die Grenze gehen die Landtagsabgeordneten in Wiesbaden mitunter, um dem Volk und der Demokratie zu dienen. Behaupten sie zumindest. Wiebke Knell zum Beispiel, die selbst ernannte „Stimme für den ländlichen Raum“ der FDP. Die Abgeordnete hat sich durchgerungen und das Wahlprogramm der Linken durchforstet – unter „körperlichen Schmerzen“, wie sie in dieser Plenarwoche berichtete. Oder Tarek Al-Wazir, amtierender Wirtschaftsminister und Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl im Herbst. Der empfindet die Beiträge des AfD-Abgeordneten Klaus Gagel als Angriff auf die Gesundheit. Der Grund: Bei dessen Reden muss er oft so stark mit dem Kopf schütteln, dass er in Gefahr gerät, eine Gehirnerschütterung zu bekommen. Hat Al-Wazir gesagt, nachdem Gagel einmal mehr sagte, das mit der Klimakrise sei alles Quatsch. Gagel ist Diplom-Meteorologe, wie er stets und gerne betont. Also Fachmann – im Gegensatz zu den ideologisch verblendeten Grünen.

Rhetorischer Missgriff

Autsch! Das tut weh. So wie der rhetorische Missgriff des FDP-Abgeordneten Oliver Stirböck: „Am deutschen Elektrowesen wird die Welt nicht genesen.“

Dann doch lieber voller Körpereinsatz für einen guten Zweck. Den zeigt die Landtagsmannschaft in dieser Saison wieder einmal auf dem Fußballplatz. Immer noch ist die aus Abgeordneten, Mitarbeitenden und Anhängern bestehende Elf in dieser Saison ungeschlagen. Diesmal gingen die Kicker am Dienstag mit einem 2:1 vom Kunstrasenplatz in Ginsheim-Gustavsburg, das Politikerteam aus dem Kreis Groß-Gerau musste sich geschlagen geben. So wie zuvor auf dem Hessentag in Pfungstadt die Auswahl von Pfarrern der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 4:1 lautete das Endergebnis. „Trotz göttlichen Beistands“, wie Landtagsvizepräsident Frank Lortz am Donnerstag morgen unter Tagesordnungspunkt „Amtliche Mitteilung“ in seiner unnachahmlichen Art hervorhob und die Gelegenheit nutzte, gegen die Regierungsbank auszuteilen. Aber nur verbal. Jetzt, wo doch die Bayern erneut die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Nicht Borussia Mönchengladbach, für die das Herz des Innenministers Peter Beuth schlägt. Nicht Borussia Dortmund, der Umweltministerin Priska Hinz anhängt; der BVB hat es bekanntlich versiebt. Und die Frankfurter Eintracht auch nicht, der Heimatverein von Finanzminister Michael Boddenberg.

Bestens bezahlte Profis

Während die bestens bezahlten Profis schwächeln, ist das Landtagsteam in Top-Form. Ein Sieg jagt den nächsten. Nach den grottigen Freundschaftsspielen der deutschen Nationalmannschaft ist Lortz zu dem Schluss gekommen, dass es besser wäre, wenn Hansi Flick die Wiesbadener Auswahl für die Europameisterschaft nominiert. Die hat einen richtigen Lauf, ist ungeschlagen und ein gute Botschafterin für die Landespolitik noch dazu. Das hat Lortz nicht nur am Donnerstag bei den amtlichen Bekanntmachungen gesagt, sondern auch Philipp Lahm vorgeschlagen. Der einstige Kapitän der DFB-Elf war am Mittwoch in Wiesbaden. Nicht um zu beobachten, wie im Vorwahlkampf die Fetzen fliegen. Sondern als Botschafter der Europameisterschaft 2024. Mit fast 1000 Gästen feierte er dort den Abend des Sports. Was Lahm von dem Vorschlag des Vizepräsidenten hält, ist bislang nicht durchgesickert. Aber: Das Landtagsteam ist voll motiviert.

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem Hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf