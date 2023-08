Söder auf Stippvisite in Hessen - Seitenhieb gegen Grüne

Von: Jutta Rippegather

An der Grenze zu Bayern demonstrieren die beiden Ministerpräsidenten den Schulterschluss. Söder und Rhein wollen beide wiedergewählt werden.

Seligenstadt – Markus Söder ist ein Mann klarer Worte. Wer in der Politik der große Bremser ist, sei doch klar: „Die Grünen“, sagt er am Montag (21. August) in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) und entschuldigt sich dann bei Boris Rhein. Der schweigt mit Pokerface.

Hessen: Söder besucht Ministerpräsident Boris Rhein anlässlich der Hessenwahl

Was soll der Hessische Ministerpräsident auch dazu sagen? Seine CDU koaliert mit besagten „Bremsern“ in Wiesbaden – mittlerweile seit fast zehn Jahren. Ob es zu einer dritten Auflage kommt, hängt vom Wahlergebnis am 8. Oktober ab. Rhein ist auch ein anderer Typ als der Franke von der CSU. Die Attacke gegen rechts außen überlässt er ebenfalls dem bayerischen Kollegen in Jeans und feschem Trachtenjanker, der bei 30 Grad Sommerhitze zum Besuch über die Landesgrenze gekommen ist. Der sagt, er würde von einem AfDler weder ein Auto kaufen noch eine Versicherung oder gar ein Haus.

Selfie gleich mit zwei Ministerpräsidenten: Die Passantin ist hocherfreut. © Peter Jülich

Söder Zugast im hessischen Seligenstadt im Kreis Offenbach

Seligenstadt im Kreis Offenbach liegt am Main, direkt an der bayerischen Grenze. Söder und seine Entourage haben es nicht weit. Der schmucke Klostergarten bietet eine malerische Kulisse für Bilder, aus denen Gemeinsamkeit und Stärke sprechen sollen. Presse ist massenweise gekommen, um die Chefs zweier unionsgeführter „Schwergewichte“ (Rhein) abzulichten, die mit der Politik der „Konfusion“ (Söder) in Berlin abrechnen. Die auch landespolitisch auf der gleichen Wellenlänge liegen, wie Rhein in seinem Abschlussstatement in der Glaabsbrauerei sagt. Die von der SPD favorisierte „Einheitsschule“ lehnen beide ab. Mit seinem Projekt „Fußfesseln für Frauenschläger“ stoße er bei Söder offene Türen auf, sagt der Hesse in die Mikrofone.

Ein weiteres Thema: die Flüchtlingspolitik. Um die stark gestiegenen Zahlen an „illegaler Migration“ einzudämmen, fordert Rhein die Ausweitung der Kontrollen an den EU-Binnengrenzen. Er plädiert des Weiteren für eine „Rückführungsoffensive“ und die Ausweitung des Katalogs sicherer Herkunftsländer.

Bei den Kosten für die Flüchlingsunterbringung lasse der Bund die Kommunen im Regen stehen, während Hessen sich so stark wie nie engagiere, wie er versichert. Angesichts der zahlreichen Themen kommt der Anlass für den Stopp in Südhessens ältester Brauerei etwas kurz. „Die herausragende Bedeutung des Mittelstands“ sollte die Visite betonen. Was die Hitze betrifft, ist dieser letzte Programmpunkt nach dem Spaziergang durch den Klostergarten, die Altstadt und den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt auf dem Markplatz der angenehmste Teil. Zwischen den Edelstahltanks sind die Temperaturen erträglich.

Söder verschwindet nach einer Stunde aus Hessen – Ministerpräsident Rhein posiert für Fotos

Eine Stunde ist schnell vorbei. Söder verabschiedet sich und eilt zu der schwarzen Limousine mit Münchner Kennzeichen, die in der Altstadt auf ihn wartet. Rhein lässt sich etwas mehr Zeit und posiert mit Holzhammer in der Hand für die Fotografinnen und Fotografen. Ein Geschenk von Julian Menner, dem Geschäftsführer und Braumeister in dem Familienbetrieb.

Er habe den Hammer aus massiver Eiche eigens für den Ministerpräsidenten herstellen lassen, verrät der bärtige Braumeister der Frankfurter Rundschau am Ende des Besuchs. Hintergrund ist ein CDU-Fest im nahen Obertshausen, bei dem Rhein beim Fassanstich das Werkzeug in die Brüche ging. Ein Desaster, das sich nicht wiederholen soll. Jetzt kann er die Holzhammermethode anwenden. (Jutta Rippegather)

