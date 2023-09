Hessenwahl: Offensive fürs Trinkwasser

Von: Jutta Rippegather

Der Ausbau der Trinkwasserinfrastruktur wird teuer. © Bernd Weißbrod/dpa

Kommunalunternehmen fordern einen Ausbau unter finanzieller Beteiligung des Landes. Alleine über Gebühren seien die großen Herausforderungen nicht zu stemmen.

Die Landesregierung sollte der Trinkwasserversorgung einen überragenden Stellenwert einräumen. Das fordern die kommunalen Unternehmen in ihren am Freitag vorgestellten Positionen zur Landtagswahl am 8. Oktober. Weitere Punkte: Bei der kommunalen Wärmeplanung wollen die Stadtwerke und kommunalen Energieversorger verbindlich eingebunden werden. Damit sich bis zum Jahr 2032 Windenergieanlagen auf 2,2 Prozent der Landesfläche drehen, soll die zukünftige Landesregierung ein effektives Flächenmonitoring einführen. Wiesbaden sollte sich verstärkt für den Aufbau von regionalen Wasserstoffnetzen einsetzen, heißt es weiter in der Broschüre der kommunalen Unternehmen der hessischen Landesgruppe des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU). Titel des Positionspapiers: „Starke kommunale Unternehmen – Für ein erfolgreiches Hessen“.

Regionale Wasserstoffnetze

Gedacht ist es als eine Antwort darauf, wie die aktuellen Herausforderungen in Hessen in der kommenden Legislaturperiode angegangen werden könnten. Es betrifft die Bereiche Energie, Wasser/Abwasser, Mobilität, Telekommunikation, Bäderbetriebe und Abfallwirtschaft.

Der Verband In Hessen sind 159 kommunale Unternehmen im VKU organisiert. Sie leisten jährlich Investitionen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, erwirtschaften einen Umsatz von mehr als 12 Milliarden Euro und sind Arbeitgeber für 27 500 Beschäftigte. Die Positionsbroschüre zu Landtagswahl ist auf der VKU-Homepage zu finden.jur www.vku.de

„Stadtwerke und kommunale Unternehmen sehen sich genau wie unsere gesamte Gesellschaft mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – seien es Energie- und Wärmewende, Klimawandel, Digitalisierung oder demografischer Wandel“, sagte VKU-Vorsitzender Ralf Schodlok am Freitag in Wiesbaden. Damit sie auch in Zukunft moderne Daseinsvorsorge zu verlässlichen Entgelten und ökologisch nachhaltig erbringen können, benötigten sie „verlässliche, in sich schlüssige und ressortübergreifend abgestimmte Rahmenbedingungen“.

Resiliente Wasserversorgung

Zum Thema Trinkwasserversorgung schlagen die Unternehmen vor, einen Kabinettsausschuss Wasser einzurichten, der die Aktivitäten der Landesregierung ressortübergreifend steuert. Notwendig seien hohe finanzielle Aufwendungen für den Ausbau von Wasserverbindungsleitungen und die Erweiterung des Angebots an Hochbehältern. Diese könnten nicht nur über Gebühren finanziert werden. „Die resiliente Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und die Starkregenvorsorge sind vielmehr Gemeinschaftsaufgaben, die nur mit deutlicher finanzieller Unterstützung des Landes Hessen bewältigt werden können“, steht im Positionspapier. Daher bedürfe es eines finanziell gut ausgestatteten Sonderprogramms, um Kommunen und kommunale Unternehmen bei der Umsetzung zu unterstützen.