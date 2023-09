Hessenwahl: FR-Stadtgespräch am Donnerstag

Die Zusammenarbeit von Teams sollte mittlerweile so organisiert sein, dass völlig egal ist, wo sich die einzelnen Mitglieder aufhalten. Was bedeutet Homeoffice für den Menschen?

„Alles im Wandel – wo bleibt der Mensch?“ So lautet das Thema der Diskussion des Landtagsteams am 7. September. Es wird live übertragen.

Gesellschaftliche Veränderungen sind normal. Doch selten waren die Umbrüche so stark spürbar wie in diesen Zeiten. Pandemie, Klimawandel, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die rechten Wahlerfolge: Wo stehen wir aktuell, und wie gelingt es, diese Herausforderungen zu meistern?

Dazu will die Frankfurter Rundschau am Donnerstag, 7. September, aus Anlass der Hessenwahl mit Fachleuten aus unterschiedlichen Professionen diskutieren. „Alles im Wandel – wo bleibt der Mensch?“ lautet das Motto der Veranstaltung im Haus am Dom in Frankfurt.

Unsere Gäste sind Tarek Al-Wazir, seit knapp zehn Jahren Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident in Hessen, Grünen-Kandidat für das Amt des Regierungschefs. Nina Haible-Baer, Psychotherapeutin an der Lehrambulanz des Fachbereichs der Goethe-Uni Frankfurt und Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall Bezirk-Mitte, der auch Mitglied des Hessischen Zukunftsrats Wirtschaft ist.

Das Thema hat viele Facetten. Etwa die durch Corona beschleunigten Veränderung der Arbeitswelt durch KI, Homeoffice, Klimawandel, Energiekrise, Digitalisierung. Welche Antwort haben die Gewerkschaften darauf? Welchen Plan haben die Grünen, die das Thema in ihrem Regierungsprogramm zur Landtagwahl ins Zentrum stellen?

Die Funktion der Innenstädte verändert sich. Homeoffice und Stadtflucht stellen neue Anforderungen an die Infrastruktur. Wie könnten aktuelle Lösungen aussehen?

Autofahren mit Verbrenner ist nicht mehr zeitgemäß, Heizen mit Öl, täglich Fleisch essen auch nicht. Und der Flugurlaub schadet dem Klima und ist teuer. Das alles klingt nach Verzicht. Muss es aber nicht. Wie gelingt es, die Änderungen der Konsumgewohnheiten als Chance zu begreifen?

Eine Frage, die auf der Hand liegt. Denn viele schalten ab, weil ihnen das zu viel wird. Oder sie laufen rechten Parteien zu, schließen sich Verschwörungstheorien an. Die AfD erzielt Rekordumfragewerte. Rechter Terror, Flüchtlingsdebatten, zuletzt die Affäre um Hubert Aiwanger in Bayern: Werden Rassismus, Antisemitismus, Transfeindlichkeit und Demokratieverachtung gesellschaftsfähig?

Darüber wollen wir am Donnerstag mit unseren drei Gästen und unseren Leserinnen und Lesern diskutieren.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Es moderiert das FR-Landtagsteam Hanning Voigts und Jutta Rippegather. Das Stadtgespräch im Haus am Dom in Frankfurt wird auch live übertragen unter fr.de/eventvideo. Der Eintritt ist frei.