Hessenwahl: Kratzen am Nachtflugverbot und eine Airrail Plaza für den Flughafen

Von: Jutta Rippegather

Sie fliegen wieder in Frankfurt. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Die Fraktionsspitzen diskutieren mit der Branche über aktuelle Probleme und Zukunftspläne. Unter anderem das Nachtflugverbot.

Beim Thema Nachtflugverbot zeigt sich der Unterschied in den Wahlprogrammen: An der Grünen-Position - eine Ausweitung auf acht Stunden - hat sich nichts geändert. Warum sollte es auch, fragt Fraktionschef Mathias Wagner. Die SPD will „prüfen“, ob manche Flüge von den sogenannten Randzeiten auf den Tag verlegt werden könnten; gemeint ist jeweils die Stunde vor oder nach der offiziellen Nachtruhe. CDU und FDP hingegen wollen beim im Planfeststellungsbeschluss festgeschriebenen Nachtflugverbot zwischen 23 und 5 Uhr bleiben. Auch wenn sich die Luftverkehrswirtschaft mehr Flexibilität wünscht. Denn bei Gewitter oder anderen Extremwetterereignissen sei es kompliziert, eine Sondererlaubnis zu bekommen.

Terminal 3 steht bereit

Anders als in den vergangenen beiden Landtagswahlkämpfen spielt das Thema Flughafen in dem aktuellen aber eine untergeordnete Rolle. Terminal 3 ist so gut wie fertig und steht bereit, um bei Bedarf eröffnet zu werden - geplant ist im Jahr 2026.

87 Prozent wie vor Corona

An die Ausnahmegenehmigungen während der Gewitter haben sich die Anwohnerinnen und Anwohner zwangsläufig gewöhnt. So wie daran, dass Fliegen nach der Pandemie nicht an Beliebtheit verloren hat. „Aktuell liegen wir bei 85 bis 87 Prozent vom Vor-Corona-Niveau“, sagt Fraport-Chef Stefan Schulte am Montag beim Verkehrsforum der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU).

Das Kratzen am Nachtflugverbot ist der Klassiker bei dem jährlich stattfindenden Format, in dem es darum geht, die Bedeutung des Flughafens herauszuheben. Die Politik zu mahnen, der Branche nicht noch mehr Fesseln anzulegen, die die Prosperität des ganzen Landes nachhaltig schädigen könnte.

Drei Fraktionschefs und eine Fraktionschefin

Normalerweise sind die Fachleute der Fraktionen bei der VhU zu Gast. Im Wahljahr sind die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP selber gekommen. Und auch CDU-Fraktionschefin Ines Claus.

Terminal 3 mit Schienenanbindung

Einigkeit herrscht darüber, dass Terminal 3 eine Schienenanbindung braucht. Besser wäre deren Realisierung noch vor Eröffnung gewesen, wirft Sozialdemokrat Günter Rudolph ein. Claus spricht von einer „Airrail Plaza“ für alle möglichen Verkehrsträger, zu dem der Fernbahnhof ausgebaut werden könne. Es gebe dazu Erfolg versprechende Gespräche mit der Deutschen Bahn (DB), berichtet später Fraport-Chef Schulte. „Ein Highlight“ schwebt ihm vor mit „bestem Service“, etwa Digitalangeboten für die Koffer. Wer es finanzieren soll, sagt er nicht. Unabhängig davon sei es gut, dass Fraport das neue Terminal mit einem eigenen Bähnchen anbindet, sagt René Rock von der FDP. Ein neues Schienenprojekt dauere in Deutschland bekanntlich Jahrzehnte. „Davon kann man sich nicht abhängig machen.“

60 Prozent Pünktlichkeit

Doch selbst der schönste und modernste Flughafen nutzt nichts, wenn nicht genug Leute zu finden sind, die dort arbeiten. Fraport hat in der Pandemie Tausende Beschäftigte abgebaut und findet nicht mehr genug neue. Neben den Engpässen im Luftraum sei der Fachkräftemangel die Hauptursache für die miesen Pünktlichkeitswerte.

Mit 60 Prozent liege Frankfurt auf einem Niveau, das noch vor der Pandemie ein Skandal gewesen sei, sagt Schulte. Der Markt sei leergefegt. Es brauche nicht alleine Fachkräfte, sondern auch Leute für einfachere Tätigkeiten, die weiterqualifiziert würden und in Deutschland bleiben könnten. Auch aus Nicht-EU-Staaten. „Mit einer Green Card oder so etwas Ähnlichem.“

Arbeitskräfte fehlen

Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz, Fachkräftesicherung gehören für die Grünen zusammen, sagt Wagner. Die Notwendigkeit stehe außer Frage, nun gelte es, konkret zu werden. Dass sich immer gute Lösungen fänden, zeige die Umsetzung des Nachtflugverbots. Entgegen aller Unkenrufe habe es dem Erfolg des Frankfurter Flughafens keinen Schaden zugefügt.