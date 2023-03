Hessens Wald: Niederschläge reichen nicht aus

Von: Jutta Rippegather

In der Tiefe fehlt der großen Bäumen das Wasser. Ein Projekt soll Wege zur Versorgungssicherheit mit Trinkwasser in Rhein-Main erforschen.

Der Wald leidet. Und ist so wichtig für unser Trinkwasser. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

Der hessische Wald hat noch immer Durst. Die vielen Regentage der vergangenen Wochen haben ihn nicht komplett stillen können. Volle Bäche und Flüsse täuschten darüber hinweg, dass die tiefen Wasserspeicher der Wälder immer noch nicht gänzlich wieder aufgefüllt sind, sagte Michael Gerst, Leiter des Landesbetriebs Hessen Forst. Für die oberflächennahen Schichten habe der Niederschlag ausgereicht. „Aber bis in einen Meter achtzig Tiefe fehlt das Wasser besonders im Norden und im Süden unseres Landes.“ Ein Problem vor allem für die größeren Waldbäume, deren Wurzeln tief in den Boden reichen. Eine 140-jährige Buche verdunste bis zu 400 Liter Wasser pro Tag, ein Buchenwald mit der Größe eines Fußballfeldes bis zu 80 000 Liter. „Eine Zeitlang kann ein vitaler Waldbaum ohne Wasser aushalten, aber die letzten Jahre waren insgesamt zu trocken“, so Gerst. Mit Hochdruck arbeite Hessen Forst deshalb daran, den Wald für die Zukunft umzubauen. Rund vier Millionen neue Bäume will der Landesbetrieb in diesem Jahr pflanzen. Das nutzt der Natur wie dem Menschen. Nur ein stabiler und gesunder Wald kann auch eine wichtige Filterfunktion erfüllen, betont Gerst anlässlich des Weltwassertags, der sich am Mittwoch, 22. März, zum 30. Mal jährt. Sauberes Trinkwasser werde vor allem im Wald gewonnen.

Ballungsraum ist ein Problem

Unterdessen startet ein Forschungsprojekt zur nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung für die wachsende Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Es soll der Frage nachgehen, wie in Zeiten der Klimakrise genug Wasser zur Verfügung stehen kann. Aufgabe ist, in den kommenden drei Jahren ein Wassersystemmodell am Beispiel des Rhein-Main-Gebiets zu entwickeln. Zehn Partner aus Forschung, Industrie und Verwaltung sind beteiligt, darunter das Hessische Umweltministerium und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG).

Lösungen finden

Klimakrise und Bevölkerungswachstum erforderten neue Konzepte, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. In Hessen sei besonders die Versorgung der wachsenden Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main eine Herausforderung. „Grundwasser ist hier die entscheidende Wasserressource.“ Anders als in anderen Ballungsräumen würden auch die Vorkommen aus angrenzenden Regionen genutzt. Noch stünden ausreichende Mengen zur Verfügung, betonte HLNUG-Präsident Thomas Schmid. Doch die Grundwasserneubildung gehe zurück, die „Nassjahre“, in denen sich viel Grundwasser bilden kann, würden weniger. „Gleichzeitig werden die Sommer heißer und trockener, vor allem dann steigt der Bedarf, und wir Menschen verbrauchen noch mehr Wasser als sonst.“ Deshalb gelte es in dem Forschungsprojekt gute Lösungen zu finden, wie es effizient und womöglich auch mehrfach genutzt werden kann.