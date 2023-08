Hessens Landespolitik im Bewegungsdrang

Von: Jutta Rippegather, Hanning Voigts

So schön ist Hessen: Wanderer im Nationalpark Kellerwald-Edersee. © Uwe Zucchi/dpa

Die Kabinettsmitglieder zieht es kreuz und quer durchs schöne Hessenland. Sommertour heißt das in Politiksprech.

Noch drei Wochen Schulferien. Sommerpause im Landtag. Und dennoch ist eine gewisse Unruhe in der Politik bemerkbar. Weniger thematisch – ein großes Streitthema ist nicht in Sicht. Doch das lange Hocken in Gremien, Debatten, Meetings kann schon müde machen. Das Wetter ist wieder schön. Die Tage sind sitzungsfrei. Das gesamte Kabinett ist ausgeflogen.

Kreuz und quer

Einige Mitglieder haben sich in den wohlverdienten Urlaub verbschiedet, es sei ihnen von Herzen gegönnt. Andere sind unterwegs – im Politsprech heißt das Sommertour. Kreuz und quer geht es durch das schöne Hessen. Von Bad Karlshafen bis nach Heppenheim. Kaum ein Winkel unseres Bundeslands bleibt unberührt von dem Bewegungsdrang, der unsere Volkvertreterinnen und Volksvertreter plötzlich ergreift. Und nicht alleine die Landespolitik ist auf hessischem Boden unterwegs. Am Freitag war der Kanzler da. Olaf Scholz ohne Krawatte und in Dreifachfunktion: als Regierungschef, Sozialdemokrat und Wahlunterstützer für Nancy Faeser, die ja hessische Ministerpräsidentin werden will.

Ob sie mit ihren jüngsten Abschiebeplänen diesem Ziel ein wenig näher gerückt ist? Wir werden es spätestens am 8. Oktober sehen.

Kreuz und quer

Sonntag geht es weiter im bundespolitischen Reigen. Zur Eröffnung der Schiersteiner Brücke hat sich Volker Wissing angesagt. Der FDP-Bundesverkehrsminister will partout nicht fehlen, wenn die Verkehrsinfrastruktur der Rhein-Main-Region um eine Dauerbaustelle ärmer wird.

Dass wir das noch erleben dürfen! Nach zehn Jahren Bauzeit soll der Verkehr von Montag an auf sage und schreibe sechs Spuren zwischen Wiesbaden und Mainz rollen. In der Tat, ein Grund zu feiern. Doch eine Jubelveranstaltung ist Wissing nicht gegönnt. Diverse Initiativen haben zu einer Protestaktion aufgerufen gegen die „desaströse Klimaschutzpolitik des Verkehrsministers“.

Angesichts dessen klingt das Vorhaben der drei Powerfrauen der Grünen nach Wohlfühltermin. Hessens Umweltministerin Priska Hinz, Bundesumweltministerin Steffi Lemke und deren Parlamentarische Staatssekretärin Bettina Hoffmann wandern im Nationalpark Kellerwald. Nicht nur, weil das gesund ist, Spaß macht und der Blick auf jahrhundertealte Wälder eine Therapie für computergequälte Augen ist. Das Trio will auch auf dem Knorreichenstieg Lehren für Klima- und Artenschutz ziehen. Knorreichensteig – was ein schöner Name. Schon alleine deshalb lohnt sich der Ausflug in Hessens Norden.

Kreuz und quer

Härtere Themen beackert Tarek Al-Wazir, der sich nach dem Urlaub wieder voll in die Politik geworfen hat. Jede Menge Firmen stehen auf der Sommertourliste des Wirtschaftsministers und Grünen-Spitzenkandidaten. Dass der Offenbacher noch eine andere Seite hat, zeigt er, wenn er die Wochenmärkte in Dietzenbach oder Heppenheim abgrast und nächsten Samstag am Christopher-Street-Day in Darmstadt teilnimmt. „Vielfalt verpflichtet“ lautet das Motto. Es wird getanzt, gelaufen, marschiert.

In Hessen ist vieles in Bewegung. Wir halten die Augen auf und laufen weiter mit.

Jutta Rippegather und Hanning Voigts berichten für die FR aus dem hessischen Landtag. Einmal die Woche geben sie ihren Senf dazu. Alle Kolumnen im Internet unter: fr.de/loewensenf