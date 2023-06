Hessens Krankenhäuser vor der Pleite

Von: Jutta Rippegather

Teilen

Die Krankenhäuser rufen nach Rettung. © Beautiful Sports/Imago

Ohne besser Finanzierung könnten selbst große Einrichtungen schließen müssen. Die Kliniken warnen.

Zwei Drittel aller Krankenhäuser in öffentlicher Hand erwarten für dieses Jahr ein Defizit. Bei den freien gemeinnützigen und privaten Häusern sei die Lage in Hessen ähnlich, mahnt die Krankenhausgesellschaft. Die wirtschaftliche Situation sei dramatisch, sagt Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen, Vertreter der öffentlichen Häuser. „Eine große Mehrheit der Krankenhäuser legt momentan für jeden stationär behandelten Patienten im Mittel rund 465 Euro drauf.“

Insolvenz droht

Die Kliniken haben bundesweit Alarmstufe Rot ausgerufen. Sie fordern die Bundespolitik auf, jene finanziellen Lücken zu stopfen, die eine nicht auskömmliche Unterstützung in ihre Kassen gerissen hat. Zur hohen Inflation kämen explodierte Preise für Energie und Personal. „Die Kostensteigerungen müssen abgepuffert werden“ sagte Steffen Gramminger, geschäftsführender Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG), am Dienstag in Wiesbaden. Die dringend notwendige Krankenhausreform abzuwarten, wäre fatal. „Die Situation ist derart kritisch, dass ich die flächendeckende Gesundheitsversorgung in unserem Land in naher Zukunft ernsthaft gefährdet sehe.“ Dann würden Krankenhäuser schließen, denen nach der Reform eine wichtige Rolle zukommen solle. „Auch großen Kliniken droht die Insolvenz.“

Insolvenz droht

Ein Viertel aller Kliniken ist von der Pleite bedroht. Darüber herrscht Einigkeit zwischen HKG und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Doch die „Gleichgültigkeit“, die er und die Bundesregierung der drohenden Insolvenzwelle entgegenbringe, mache ihn fassungslos, sagt Gramminger. Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) unterstützt die Forderung an den Bund nach einem „Vorschaltgesetz“, das die Betriebskostenfinanzierung verlässlich verbessert. Die Krankenhausreform, eigentlich Gesundheitsreform, werde es nicht zum Nulltarif geben. „Ein so umfassender Transformationsprozess lässt sich ohne zusätzliches Geld während der Konvergenzphase nicht bewerkstelligen.“ Zugleich betont Klose, Hessen habe in seiner Amtszeit den Investitionskostenanteil fast verdoppelt und liege an der Spitze der Länder.

Finanzierung der Kliniken Die Betriebskosten der Krankenhäuser, die für die Behandlung von Patienten entstehen, finanzieren die Krankenkassen. Die Investitionskosten für Gebäude oder technisches Gerät die die Bundesländer. Der Landesbasisfallwert bestimmt, wie viel Geld es in Hessen für eine Fallpauschale gibt. Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft vereinbaren ihn jährlich fürs Folgejahr. jur

Nach Auffassung der SPD reicht das immer noch nicht; auch die HGK hätte gerne mehr. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Daniela Sommer, fordert, die originären Landesmittel zu verfünffachen. „Die Lücke zwischen der Krankenhausförderung durch das Land und dem tatsächlichen Mittelbedarf ist und bleibt erheblich“, urteilt sie und warnt vor den Folgen. „Fehlende Investitionen sind verheerend, denn dann wird am falschen Ende gespart – unter anderem am Personal.“

Insolvenz droht

Christiane Böhm (Linke) fordert Soforthilfen von Bund und Land: „Die Kommunen müssen zweistellige Millionenbeiträge als Defizitausgleich stemmen und sind zunehmend überfordert.“