Hessens Innenminister auf falschem Kurs

Von: Jutta Rippegather

Am meisten leiden die Pflegebedürftiegn.

Wo lebt Peter Beuth? Hinterm Mond? Inzwischen weiß jeder, dass in der Pflege ein riesiger Personalmangel herrscht. Dass alles getan werden muss, um ausgebildete Kräfte im Beruf zu halten - nicht zuletzt mit Blick auf die Demografie. Stattdessen nimmt Hessens Innenminister sehenden Auges in Kauf, dass hier teuer ausgebildete Hilfskräfte aus Drittstaaten abgeschoben werden. Weil die entsprechende Gesetzesänderung erst in einigen Monaten in Kraft tritt, sollen die Ausländerbehörden jeden Einzelfall prüfen. Eine krasse Fehlentscheidung. Ausländerbehörden sind hoffnungslos überfordert, auch das muss der Minister wissen, der sich nicht zur Wiederwahl gestellt hat. Ergo landen die Anträge der Pflegekräfte auf einem Stapel mit vielen anderen, die der Bearbeitung harren. Bürgerfreundlichkeit sieht anders aus, Pragmatismus erst recht.

Was soll das? Der Innenminister empfiehlt die „wohlwollende Prüfung von Anträgen“. Den Pflegehilfskräften, denen die Abschiebung droht, hilft das keinen Jota weiter. Die müssen bangen, dass ein übereifriger Beamter, oder eine Beamtin, sie des Landes verweist. Geholfen ist damit keinem: Nicht den arbeitswilligen Kräften, die sich hier eine Existenz aufbauen könnten. Nicht den Einrichtungsträgern und erst recht nicht den pflegebedürftigen Menschen. Dieser Kurs schadet allen. Die Landesregierung muss umsteuern. Sofort.