Hessens Forensiken laufen voll

Von: Jutta Rippegather

Der Vitos-Chef plädiert für eine engere Verzahnung mit den Allgemeinpsychiatrien. Im vergangenen Jahr kam es zu 24 Entweichungen.

Die Kapazitäten des Maßregelvollzugs in Hessen sind so gut wie ausgeschöpft. Die Auslastung liege bei rund 98 Prozent. Das erschwere es, den Patiente:innen gerecht zu werden. Darauf wies jetzt Reinhard Belling hin, Vorsitzender der Vitos Konzerngeschäftsführung. Die Belastung des Personal sei hoch. „Trotzdem gelingt es, die Patienten erfolgreich zu behandeln“, betonte Belling anlässlich der Veröffentlichung der Jahresbilanz.

Nach Ansicht Bellings gibt es Möglichkeiten, die Lage in den Einrichtungen zu entspannen. Die psychisch kranken oder suchtkranken Straftäter:innen hätten meist eine allgemeinpsychiatrischen Vorgeschichte. Präventive Angebote könnten eine Einweisung in den Maßregelvollzug verhindern. Vitos arbeite derzeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer Fachkrankenhäuser an Lösungsvorschlägen, etwa einer engeren Verzahnung der forensischen Kliniken mit der Allgemein- und Gemeindepsychiatrie.

Wie aus der Bilanz hervorgeht, waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 889 Männer und Frauen in den Vitos Kliniken für forensische Psychiatrie untergebrachten. 24 Patient:innen gelang es, zu entweichen. Neun weniger, als im Vorjahr. Alle 24 hatten Lockerungen genutzt. Elf von ihnen waren während der „Dauerbelastungserprobung“ ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen – dem Entlassungsurlaub, der der Wiedereingliederung dient und in der Regel in einer Nachsorgeeinrichtung am künftigen Wohnort stattfindet. Zwei Personen waren aus kurzfristigen Belastungserprobung zur Vorbereitung auf die Entlassung entwichen, acht während eines unbegleiteten, drei während eines begleitenden Ausgangs.

Vitos Alleingesellschafter ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen, das Unternehmen mit Sitz in Kassel vereint 18 gemeinnützige Firmen. Mit 3700 Betten/Plätzen ist Vitos Hessens größter Anbieter für die ambulante, teil- und vollstationäre Behandlung psychisch kranker Menschen. Hinzu kommen Fachkliniken für Neurologie und Orthopädie, begleitende Dienste für Menschen mit seelischer Behinderung, psychiatrische Reha, Behindertenhilfe für kognitiv Beeinträchtigte, sozialpädagogische Angebote für Jugendliche. jur

2022 war ein Ausnahmejahr: „Es galten noch Corona-Hygienemaßnahmen, weshalb wir zeitweise gar nicht lockern konnten beziehungsweise wir deshalb Lockerungen zurücknehmen mussten“, sagte Birgit von Hecker, Ärztliche Direktorin der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Bad Emstal. „Trotzdem haben wir den Übergang so gut hinbekommen, dass die Entweichungszahlen gesunken sind.“

Wie der Bilanz zu entnehmen ist, sind sieben Patient:innen freiwillig zurückgekehrt, 16 von der Polizei und einer von einem Vitos Mitarbeiter zurückgebracht worden. Vier waren bereits am selben Tag wieder zurück und sechs am nächsten Tag, 14 nach mehr als einem Tag. Delikte während der Entweichungen wurden nicht bekannt. Aus der jugendforensischen Klinik Marburg hatte sich niemand entfernt.

In den Vitos Kliniken für forensische Psychiatrie standen 2022 insgesamt 906 Behandlungsplätze zur Behandlung von Maßregelvollzugspatient:innen zur Verfügung. In Hadamar und Bad Emsthal liegt der Schwerpunkt auf Suchtkranken. In Eltville, Haina/Gießen und Riedstadt auf psychisch kranken Rechtsbrecher:innen.