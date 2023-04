Hessen: Zweifel an schnellem Autobahnausbau

Von: Jutta Rippegather

Demo gegen den Ausbau der Autobahn 66 in Frankfurt. © Renate Hoyer

Minister Al-Wazir wägt ab beim Ampelkompromiss. Die Klimaliste lehnt die Vorhaben als rückwärtsgewandt ab. Die SPD ebenfalls.

Die Klimaliste Hessen spricht von einer „Straßenbauliste des Grauens“. Das von der Berliner Koalition beschlossene Beschleunigungspaket sei eine „Klimakatastrophe“. Allein 20 Posten entfielen auf Neubauprojekte in Hessen, so das vernichtende Urteil des Vereins, der zur Landtagswahl im Herbst antreten will. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) äußert sich auf Anfrage zurückhaltend: Es sei zu früh, die Liste zu bewerten. Zentrale Fragen blieben bisher offen. „Die Rahmenbedingungen müssen klar sein, erst dann können wir entscheiden“, sagte er der Frankfurter Rundschau.

In der Frankfurter Stadtpolitik sind bislang zwei Lager auszumachen: Die FDP befürwortet zusätzliche Autobahnspuren. Die SPD sagt, dies ginge an den Bedürfnissen der Menschen nach einer Verkehrswende vorbei: „Die Investitionsmittel für den Straßenausbau sollten für den Ausbau des ÖPNV und die Schaffung von P+R-Plätzen sowie für Lärmschutzmaßnahmen für die betroffenen Wohngebiete verwendet werden“, fordert Stefanie Minkley, Kandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober.

Nach wochenlangem Streit hatte die Ampelkoalition in Berlin sich Ende März darauf geeinigt, welche Infrastruktur beschleunigt ausgebaut werden soll. Der Kompromiss sieht vor, dass nicht nur das Schienennetz flotter wachsen soll, sondern auch das der Straßen. Für Hessen stehen 29 Bauprojekte auf der Liste – entlang der A3, A5, A45, A60, A67 und A661. Manche sind bereits in Arbeit. Betroffen sind nicht allein Anschlussstellen: Die A5 zwischen Frankfurt und Friedberg soll mehr Spuren bekommen, ebenso die A3 vom Frankfurter Flughafen in Richtung Mönchhof-Dreieck. Entschieden ist nichts: Das letzte Wort sollen die Länder haben. Gegen deren Willen, hatte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert jüngst im FR-Interview versichert, werde nichts durchgesetzt.

In der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden ist der Prozess der Willensbildung wohl noch nicht abgeschlossen. Das Ergebnis der Ampel-Marathonsitzung sei ein Fortschritt, sagt Al-Wazir. „Es ist klar, dass wir bei vielen Infrastrukturprojekten schneller werden müssen.“ Das gelte speziell für den Ausbau von Windrädern und Solaranlagen, den dringend nötigen Schienenausbau. Auch bei Straßenprojekten könne eine Beschleunigung sinnvoll sein. „Sanierung und Ersatzbau bei den Autobahnbrücken dauern bisher viel zu lange – auch das soll jetzt richtigerweise beschleunigt werden.“ Die ausgedeuteten Engpassbeseitigung, sprich Verbreiterung von Autobahnen, werde man sich jetzt genau anschauen.

„Allerdings sind zentrale Fragen noch offen“, sagt Al-Wazir. Etwa in welcher Reihenfolge der Bund bei den Autobahnen vorgehen wolle. Wie der Zeitplan aussehe. Und wo die Planer:innen und Ingenieur:innen herkommen sollten, die zusätzlich zu den Sanierungen nötig sind. „Schon heute fehlt ja Personal.“ In den aktuellen Konflikten um die Lückenschlüsse an der A49 in Mittelhessen sowie in Frankfurts Osten hatte der Minister stets betont, dass der aktuelle Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen für Hessen keine weiteren Neubauten oder Lückenschlüsse bei Autobahnen vorsehe. Und dass allein der Bund für den Autobahnbau zuständig sei.

Die Klimaliste widerspricht: Der Grünen-Politiker trage Mitverantwortung für die Zerstörung des Dannenröder Forsts und des Fechenheimer Waldes. „Nun muss Herr Al-Wazir als hessischer Verkehrsminister Farbe für die kommende Legislaturperiode bekennen“, fordert der Verein, der nach dem Einzug in mehrere Kommunalparlamente jetzt auch auf Landesebene mitreden will. Mehr Straßen zögen mehr Verkehr an, machten den Transport von Gütern mit der Bahn und den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr unattraktiv. Die meisten Vorhaben auf der Liste seien jahrzehntealt und nicht mehr zeitgemäß. Viele Menschen arbeiteten inzwischen von zu Hause aus. Und an Staus nach schweren Unfällen werde ein mehrspuriger Ausbau nichts ändern, argumentiert Claudia von Eisenhart Rothe, Stadtverordnete aus Oberursel.

„Die Menschen im Rhein-Main-Gebiet brauchen keine zusätzlichen Autobahnen, sie brauchen mehr Abkühlung für ihre Städte, mehr Umgebungsgrün, weniger Straßenlärm, mehr ÖPNV und Radverkehrswege und nicht den klimaschädlichen Bau von Autobahnen.“