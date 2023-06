Hessen: Wildkatzen lieben Baldrian

Von: Jutta Rippegather

Dem BUND gelingt es mit Lockstöcken, erstmals vier sesshafte Exemplare in der Wetterau nachzuweisen. Gute Nachricht für das Rettungsnetz.

Das Comeback der Wildkatze setzt sich fort: Mindestens vier Exemplare leben in den Wäldern zwischen Büdingen und Ortenberg im Wetteraukreis, teilt Susanne Steib vom hessischen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Montag mit. Der Nachweis sei mit Hilfe von sogenannten Lockstöcken gelungen. Die mit Baldrian besprühten Latten ziehen die Tiere an – insbesondere in der Paarungszeit. Sie reiben sich daran und hinterlassen Haare, die dann genetisch untersucht werden können. „Zwei Lockstöcke wurden mehrere Male durch vier männliche Wildkatzen besucht“, sagt Steib. Plus von einem Weibchen – der Genetik zufolge vermutlich ein Hybrid, eine Mischung aus Haus- und Wildkatze.

Im Jahr 2014 waren drei Wildkatzen nördlich von Nidda nachgewiesen worden, 2018 ein männliches Exemplar. Offen blieb die Frage, ob es sich um durchziehende Tiere handelte, sagt Steib. „Die nun erneut nachgewiesenen Wildkatzen deuten darauf hin, dass Wildkatzen in der Region dauerhaft leben.“

Die streng geschützte Europäische Wildkatze unterscheidet sich optisch von Hauskatzen vor allem durch den buschigen Schwanz mit dunkel abgesetzten Ringen und die verwaschene cremefarbene Färbung. Sie ist nicht zähmbar, sehr scheu, meidet menschliche Siedlungen, lebt versteckt und zurückgezogen. Hiesige Hauskatzen stammen nicht von der Wildkatze ab, sondern von der Afrikanischen Falbkatze, die die Römer nach Mitteleuropa gebracht hatten.

Intensive Jagd hatte sie fast ausgerottet. Auch im Büdinger Wald, der als wichtige Verbindung zwischen den Wildkatzengebieten im Spessart und Vogelsberg gilt; für den genetischen Austausch zwischen den beiden Populationen. Die Beobachtung mit der Lockstock-Methode diene dazu, Wissenslücken bezüglich ihrer Verbreitung schließen zu können, sagt Expertin Steib. „Nur so können wir wirksame Schutzmaßnahmen ergreifen.“

Der BUND engagiert sich seit 2004 im Projekt „Rettungsnetz Wildkatze“ für die Erforschung der Vorkommen sowie für den Schutz der gefährdeten Tiere und ihres Lebensraums. Mehr Infos gibt es auf der Homepage.

