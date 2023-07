Hessen: Wie das Land nachhaltig haushaltet

Von: Jutta Rippegather

Der Geschäftsbericht weist Ausgaben aus und deren Folgen für die Landesfinanzen. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema.

Turbulente Zeiten erschweren Finanzpolitik. Nicht nur, aber auch in Hessen. Noch nie sei sie von so vielen Unsicherheiten geprägt, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden. Mit Sorge schaut er etwa auf den steigenden Personalaufwand. 2655 Neueinstellungen gab es im vergangenen Jahr, alleine 2200 in den Schulen. Die Folge: Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen stiegen um 2,6 Milliarden Euro. So steht es in dem Geschäftsbericht 2022, den Boddenberg samt mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 am Montag vorstellte.

„Nachhaltigkeit“ heißt das Zauberwort. Wie ein roter Faden zieht es sich durch das Zahlenwerk - dieses Thema bewusster und schonender Einsatz von Ressourcen. Hessen will da Vorbild sein. Nachhaltig heißt für Boddenberg auch dauerhaft mit dem Geld auszukommen, das die Bevölkerung der Landesregierung anvertraut. Für das kommende Jahr peilt er die Rückkehr zur Schwarzen Null an - ohne Kreditaufnahme. Nach der Neuverschuldung im Pandemiejahr 2020 ist die mittelfristige Finanzplanung zurück auf Kurs, sagte der Minister. „Wir kommen wieder einigermaßen in Tritt.“ Die Schuldenbremse werde eingehalten - und gleichzeitig massiv investiert.

Denn Nachhaltigkeit heißt auch, die im neuen Klimagesetz gesteckten Ziele zu erreichen: Verzicht auf fossile Energieträger in allen landeseigenen Gebäuden bis 2026 - von Polizeistationen bis Hochschulen. Der Ausbau von Photovoltaik und Elektromobilität, Bis 2030 soll der gesamte Fuhrpark klimaneutral unterwegs sein. Kein Neuland. Angefangen hat Hessen mit diversen Programmen schon vor Jahren. Im Vergleich zu 2008 verringerte sich der CO2-Fußabdruck um 65 Prozent.

Geschäftsbericht 2022 Im Haushaltsjahr 2022 hat Hessen 200 Millionen Euro alte Schulden abgebaut. Der doppische Jahresfehlbetrag sank im Vorjahresvergleich um zwei Milliarden auf 400 Millionen Euro. Für Klimaschutz stehen bis 2027 rund 5,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Die Kommunen erhalten über den Finanzausgleich zwischen sieben und acht Milliarden Euro im Jahr. Auf dem Alterssparbuch für die Pensionszahlungen liegen mittlerweile 5,1 Milliarden Euro. Das entspricht einer Pensionslast-Finanzierungsquote von rund 5,9 Prozent. jur bilanz.hessen.de.

Auch das steht im Geschäftsbericht. Wie der Minister betonte, ist Hessen das einzige Flächenbundesland, das in dieser Form die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage transparent nach kaufmännischen Kriterien ausweist. Verständlich aufbereitet ist der Bericht online verfügbar. Er ist unabhängig geprüft, informiert über die Finanzen des Landes und die finanziellen Folgen von Regierungsentscheidungen für die Zukunft.

Es ist das 15. Exemplar, erstmals mit einem Überblick zum Ressourceneinsatz in allen Politikfeldern. Boddenberg: „Wir wollten nicht nur nachhaltige Ziele beschreiben, sondern auch nachvollziehen können, wie viele Ressourcen wir auf dem Weg dahin tatsächlich verbrauchen.“

Neu sind auch die Zuordnung der Aufwände zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen - den sogenannten Sustainable Development Goals. Gesundheit etwa schlägt mit 2,2 Millionen Euro zu Buche, Innere Sicherheit/Recht mit 4,5 Millionen Euro, Zuwanderung/Migration mit 458 Millionen Euro. Dickster Batzen ist Bildung/Forschung mit 12,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Am wenigsten Geld floss mit 900 000 Euro in das Ziel Gleichstellung/Gleichbehandlung.